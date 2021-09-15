Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нардеп Рады заявил о победе Украины над Россией. Но попал в исторический конфуз
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило...
Главная / Политика

Украинская чиновница вызвала гнев у сограждан за воспоминания о жизни в СССР

15 сентября 2021, 23:35  •  128 • Политика
Фото: Olena Khudiakovaukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
В Незалежной указали, что кроме низких цен в Советском Союзе также были ГУЛАГ и КГБ
Декоммунизация в Незалежной со сносом памятников и переименованием всего и вся еще не привела к "очищению" страны от советского наследия. Осталось еще вытравить историю пребывания Украины в составе СССР из памяти соотечественников.
К такому выводу можно прийти, наблюдая гневные комментарии сторонников евроинтеграции, западных ценностей и идолопоклонства перед всякими НАТО под постом директора департамента образования Киевской горадминистрации Елены Фиданян в "Фейсбуке", где она поведала, как хорошо было жить в Советском Союзе.
Украинская чиновница вызвала ярость у части сограждан, поностальгировав по временам, когда не было коронавируса, а люди не боялись пить из уличных автоматов, многоразовые стаканы из них не разбивали вандалы, можно было пить воду прямо из крана, а не закупать в бутылях в магазинах. Она вспомнила о проезде в трамвае за 3 копейки, в троллейбусе – за 4 копейки, в автобусе и метро – за 5 копеек.
К посту Фиданян прицепила фотографию с мальчиком в советской школьной форме, пьющего газировку, купленную в уличном автомате.
Этот текст чиновницы вызвал волну негодования в рядах последователей "революции гидности" и похода за кружевными трусиками из ЕС. Некоторые украинцы потребовали снять с руководящего поста в сфере образования тоскующую по СССР Фиданян (пунктуация и орфография оставлены оригинальных комментариев).
"Когда вы, совки, наконец сдохнете все?", "Совконостальгування за наши налоги", "Я могу купить вам билет в "ЛДНР" , там почти так, как вы пишете", "На Колыме вообще тогда все бесплатно было в гулагах и лагерях на 15 лет", "Зачем этот бред писать?", "без слов... главное же колбаса", "А о том что за торговлю джинсами или валютой можно было сесть в тюрьму не хотите упомянуть?", "Когда запрещали украинский язык, когда депортировали, сажали в тюрьмы, когда морили голодом".
Некто Евгений Жуковский запретил чиновнице заниматься образованием детей "с такими мыслями", а в целом ряде комментариев пользователи напомнила, что в СССР были ГУЛАГ, КГБ и нищета.
Добавим, что пани Фиданян стоически пост пока не убирает.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





128
Источник
Похожие новости
15 сентября 2021, 21:45
Путину удалось предотвратить уничтожение России американцами - Стоун
15 сентября 2021, 21:45
Украина отказывается от переговоров по Донбассу в Минске
15 сентября 2021, 20:50
Клинцевич о "пороховой бочке" Афганистана: "Конечной целью будем мы"
15 сентября 2021, 20:50
Малофеев ответил на претензии Жириновского после выхода фильма "Голубая партия"
15 сентября 2021, 22:40
"Россия была бы уничтожена": Стоун рассказал, как Путин спас страну от судьбы Украины
15 сентября 2021, 22:40
Кто точно не попадёт в Госдуму: В прямом эфире прозвучали факты о торговле детьми
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 сентября 2021, 22:40
"Россия была бы уничтожена": Стоун рассказал, как Путин спас страну от судь...
15 сентября 2021, 22:40
Кто точно не попадёт в Госдуму: В прямом эфире прозвучали факты о торговле детьми
15 сентября 2021, 22:40
Грызлов рассказал о поступках делегации Киева в ТКГ: "Диалог полностью остановле...
15 сентября 2021, 22:40
Аксёнов рассказал, как Украина пытается разрушить Крым изнутри с помощью фейков
15 сентября 2021, 22:40
Удалёнщикам предложили переселяться в дзен-будки
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 сентября 2021, 06:30
Нардеп Рады заявил о победе Украины над Россией. Но попал в исторический конфуз
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
09 сентября 2021, 11:45
Бородай: "Донбасс готовится к войне. Не обойдётся"
14 сентября 2021, 01:45
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся над нами"
11 сентября 2021, 01:20
Спортсменам Украины обещают 10 млн за победу над Россией: Стало известно, кто дал на это деньги
10 сентября 2021, 00:35
"Вы мне об этом не говорили": Путин удивил Лукашенко решением по авиасообщению
12 сентября 2021, 18:35
В Афганистане снова бои: "Талибан"* отступает - источник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.