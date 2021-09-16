Украинская чиновница появилась перед мэром в пачке и пустилась в пляс

Украинская чиновница Юлия Кристанова появилась перед мэром Черноморска, расположенного в Одесской области, Василием Гуляевым в пачке и пустилась в пляс. Это случилось после аппаратного совещания.

История произошла 15 сентября и тут же попала в СМИ. По окончании аппаратного совещания городские чиновники начали поздравлять Василия Гуляева с днём рождения. Из-за кафедры его попросили выйти в зал.

Там начальник отдела культуры горсовета Юлия Кристанова предстала в пачке и пуантах. Она исполнила танец из балета "Лебединое озеро", сообщает украинское издание "Думская". После такого представления чиновники спели для мэра, а также подарили ему цветы.

По словам Гуляева, танец был "приятным сюрпризом".

"Кристанова – балерина, решила удивить меня своим мастерством", - поделился эмоциями глава Черноморска.