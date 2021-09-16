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Украинская чиновница появилась перед мэром в пачке и пустилась в пляс

16 сентября 2021, 05:05  •  37 • В мире
Украинская чиновница Юлия Кристанова появилась перед мэром Черноморска, расположенного в Одесской области, Василием Гуляевым в пачке и пустилась в пляс. Это случилось после аппаратного совещания.
История произошла 15 сентября и тут же попала в СМИ. По окончании аппаратного совещания городские чиновники начали поздравлять Василия Гуляева с днём рождения. Из-за кафедры его попросили выйти в зал.
Там начальник отдела культуры горсовета Юлия Кристанова предстала в пачке и пуантах. Она исполнила танец из балета "Лебединое озеро", сообщает украинское издание "Думская". После такого представления чиновники спели для мэра, а также подарили ему цветы.
По словам Гуляева, танец был "приятным сюрпризом".
"Кристанова – балерина, решила удивить меня своим мастерством", - поделился эмоциями глава Черноморска.

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