Украинская чемпионка Колесник вызвала на бой украинскую пропагандистку Янину Соколову

Многократная чемпионка Украины по боксу и боец смешанных единоборств (ММА) Елена Колесник опубликовала видеозапись, в которой выразила своё возмущение ситуацией в «незалежной», не стесняясь в выражениях.Рассказ о критической ситуации на Украине стал частью видеообращения спортсменки к киевской пропагандистке Янине Соколовой, в котором Колесник вызвала на бой телеведущую за её оскорбления в адрес украинского боксёра Александра Усика. В этом обращении Колесник жёстко раскритиковала журналистов, хайпующих на известных именах украинских спортсменов и артистов и обычных граждан, задавая им провокационные вопросы.Спортсменка обратилась к журналистке Соколовой с вопросом, почему журналисты донимают провокационными вопросами о том, чей Крым, спортсменов и артистов, но не рассказывают, что происходит в стране.Колесник высказалась о том, что она, её друзья и родственники «ох...», то есть шокированы ситуацией на Украине.Далее она перечислила, от чего конкретно украинская молодёжь приходит в шок: «От невозможности работать, от невозможности платить коммунальные налоги, невозможности покупать еду».«Почему мои друзья (мне в этом году 30 лет) должны уезжать за границу в надежде подтирать какому-то пожилому (пусть, возможно, и милому) европейцу жопу, копать клубнику в странах Европы, в ближайших странах к нам?» — эмоционально вопрошает украинская спортсменка.Отметим, что Елена Колесник на Украине известна не столько своими спортивными достижениями, сколько своей общественно-политической позицией, которая не по нраву «свидомым» согражданам.Например, в 2017 году в «незалежной» устроили скандал по поводу её фотографии в Москве со спортсменкой России Марьяной Наумовой, которая много лет всячески поддерживает Донбасс, приезжает с визитами в Республики и первой получила звание «Заслуженный мастер спорта ДНР».