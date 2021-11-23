Украинская бронетехника осталась без белорусской солярки

«Выражаю надежду, что решение о вторжении на Украину Кремлём не принято!» – заявил министр обороны Алексей Резников, отметив, как Киеву помогло давление США, пригрозивших отправить на Донбасс своих военных инструкторов. Так что же, войны, о которой столько судачили и в Киеве, и в Вашингтоне, не будет? Именно так, вот только Резников поскромничал, умолчав об истинной причине отказа Киева от военной операции у границ народных республик. Как выясняется, бронетехнике ВСУ просто нечем заправляться.

Сюжет: Украинский кризис, Армия

С 1 января по 22 ноября в ВСУ было поставлено всего 22 процента топлива – то есть, пятая часть того, что необходимо, чтобы танки и бронемашины начали ездить. «Фактически план обеспечения войск топливом сорван, – срывает покровы военный эксперт Юрий Бутусов, изгнанный из Минобороны за регулярные сеансы разоблачений. – Поставки топлива по плану текущего года начались только в октябре, а не в январе, как полагалось!» Качество топлива – крайне низкое, выходит из строя техника. На закупку топлива из бюджета выделено 5 миллиардов гривен, но 1,1 миллиарда сразу же «увели» из выделенных денег на оплату других нужд. Ещё часть средств (порядка 2,4 миллиардов гривен) ушла на заключение военных контрактов, не связанных напрямую с поставками топлива, – указывает эксперт. Таким образом, уверяет Бутусов, на покупку солярки осталось 1,4 миллиарда гривен из отпущенной суммы. Но контракты до сих пор не заключены! «Государство обязано немедленно перейти к чрезвычайным мерам!»

Фактически, военный бюджет в этом году сократили на 10 процентов, и сделали это незаконно, – считает Бутусов. После отставки прежнего руководства военного ведомства власти не провели ревизии, поэтому точно сказать, сколько денег было потрачено нецелевым способом, нельзя (Бутусов оперирует данными негосударственных экспертиз). Но известно, к примеру, что на закупку вещевого довольствия было выделено более 3 миллиардов гривен, а имущества закупили всего на 1,5 миллиарда (при том, что год на исходе, а новых закупок не планируется). Очевидно, полагает эксперт, что половину денег могли просто украсть. И это, в частности, не позволяет экипировать 200-тысячный резерв территориальной обороны.