Украинская биатлонистка раскритиковала подготовку к отборочным стартам в России

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина подвергла критике российскую систему подготовки к отборочным стартам.

«К стартам в Шушене мы специально, естественно, не подводимся. Не хочу на себе испытывать российскую систему, когда готовишься только к отборам, а потом не можешь на уровне пробежать весь сезон», — цитирует спортсменку Biathlonnews.com.ua.

По её словам, она не видит смысла набирать форму за две недели до начала этапов Кубка мира. Она также заявила, что её не пугает возможное участие в Кубке IBU по итогам отбора.

«Это также неплохая возможность посоревноваться, завоевать «Хрустальный глобус», к примеру. В своё время у меня это почти получилось, когда бегала последний год по юниоркам и даже какое-то время шла второй в общем зачёте», — добавила Меркушина.

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