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Украинская авиация убивала мирных жителей Донбасса, заявили эксперты We Are The Mighty в США
08 января 2019, 15:09 • 20 • Политика
Американский портал We Are The Mighty включил военно-воздушные силы Украины в десятку худших в мире за 2018 год из-за устаревшей техники, слабой подготовки лётного состава и плохого технического обслуживания. Украинская авиация убивала мирных жителей Донбасса, напомнили эксперты We Are The Mighty в США.
Сейчас стало известно, что американские эксперты включили в антирейтинг самых плохих ВВС Украину. Таким образом, Незалежная оказалась наравне с Мексикой и Пакистаном.
Американские эксперты напомнили, что в ходе конфликта в Донбассе украинская авиация убивала мирных жителей. А также украинские самолёты сбивались в процессе выполнения заданий, "не нанося никакого урона ополченцам".
В общем, эксперты подытожили, что украинские самолёты падают без чьей-либо посторонней помощи. Так, например, крушение произошло в октябре 2018 года, когда погиб один пилот. В 2002 году на авиашоу случилась трагедия: упавший украинский истребитель унёс жизни более 80 человек.
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