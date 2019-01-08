Украинская авиация убивала мирных жителей Донбасса, заявили эксперты We Are The Mighty в США

Американский портал We Are The Mighty включил военно-воздушные силы Украины в десятку худших в мире за 2018 год из-за устаревшей техники, слабой подготовки лётного состава и плохого технического обслуживания. Украинская авиация убивала мирных жителей Донбасса, напомнили эксперты We Are The Mighty в США.

Сейчас стало известно, что американские эксперты включили в антирейтинг самых плохих ВВС Украину. Таким образом, Незалежная оказалась наравне с Мексикой и Пакистаном.

Американские эксперты напомнили, что в ходе конфликта в Донбассе украинская авиация убивала мирных жителей. А также украинские самолёты сбивались в процессе выполнения заданий, " не нанося никакого урона ополченцам".