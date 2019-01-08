Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В феврале глава Всемирного банка уйдет в отставку
"Большая трагедия для православного мира": Посол России в Минске напом...
"Ядерная загадка Москвы" вызывает "неслабую одышку" на Запад...
Пeнcиoнepы в Гyччи нaкpывают шикарные стoлы
Главная / Политика

Украинская авиация убивала мирных жителей Донбасса, заявили эксперты We Are The Mighty в США

08 января 2019, 15:09  •  20 • Политика
Американский портал We Are The Mighty включил военно-воздушные силы Украины в десятку худших в мире за 2018 год из-за устаревшей техники, слабой подготовки лётного состава и плохого технического обслуживания. Украинская авиация убивала мирных жителей Донбасса, напомнили эксперты We Are The Mighty в США.
Сейчас стало известно, что американские эксперты включили в антирейтинг самых плохих ВВС Украину. Таким образом, Незалежная оказалась наравне с Мексикой и Пакистаном.
Американские эксперты напомнили, что в ходе конфликта в Донбассе украинская авиация убивала мирных жителей. А также украинские самолёты сбивались в процессе выполнения заданий, "не нанося никакого урона ополченцам".
В общем, эксперты подытожили, что украинские самолёты падают без чьей-либо посторонней помощи. Так, например, крушение произошло в октябре 2018 года, когда погиб один пилот. В 2002 году на авиашоу случилась трагедия: упавший украинский истребитель унёс жизни более 80 человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

20
Источник
Похожие новости
08 января 2019, 05:24
Генпрокурора Украины заметили вместе с "кондовым нацистом" Женей Карасем
07 января 2019, 22:54
В феврале глава Всемирного банка уйдет в отставку
07 января 2019, 19:39
Украина через ЕСПЧ требует освободить моряков, задержанных после керченской провокации
08 января 2019, 08:39
The Time: В 2019 году рейтинг Трампа в США пробьёт 50%
07 января 2019, 16:24
В Габоне мятежники устроили государственный переворот
07 января 2019, 22:54
"На передовых позициях гуманитарного кризиса": Трамп посетит границу США с Мексикой
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
04 января 2019, 03:39
"Почки поотбивали, свои били": Плененный украинский "воин" рассказывает об издевательствах сослуживцев
04 января 2019, 06:54
"Такое даже в сумасшедшем доме не услышишь": Депутат Рады прокомментировал закрытие избирательных участков в России
04 января 2019, 10:09
"Гигантский сом" заставил десятки тысяч людей в Таиланде покинуть свои дома
06 января 2019, 20:54
Гаспарян ответил рассуждающему о Черном море британскому министру цитатой Ильфа и Петрова
01 января 2019, 20:24
"Дело не только в ПРО США": В Совфеде отвергли возможность передачи Курил Японии
05 января 2019, 02:24
"Самый нереальный проект Кремля": Крымский мост показал блеф Киева, став самым популярным в Сети
04 января 2019, 16:39
Путин и Эрдоган не договорились: В Идлибе началась война
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.