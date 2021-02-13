Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотели сбить самолет Путина: чем обернется доклад "Алмаз-Антея" по MH17 для Укра...
«Вы что, не в себе?» – Бессмертный пересказал реакцию НАТО на приглашение в небо...
Солдат ВСУ: Я воевал в Донбассе, и теперь меня все за это ненавидят
Украина отказывается от западных стандартов мовы
Главная / Украина

Украинская авиационная служба запретила летать двум новейшим самолетам

13 февраля 2021, 10:20  •  115 • Украина
Киев, 13 февраля. Украинская государственная авиаслужба запретила двум новейшим самолётам Ан-132D и Ан-178 подниматься в воздух.
Модели, как пишет РИА Новости, были исключены из государственного реестра гражданских самолетов. Дело в том, что воздушные суда не имели сертификата летной годности на протяжении двух лет.
Также авиационная служба Украины не смогла оценить и их летную годность из-за отсутствия доступа к самолетам. В общей сложности в списке оказались около 50 разных воздушных судов.
Недавно российские военные провели учения вблизи от ключевой базы НАТО в Исландии. Американские эксперты отметили, что российские Ту-160 пролетели по маршруту, который может оказаться крайне значимым в военное время. Крылатые машины не имеют противокорабельных ракет, их потенциальные цели находятся на суше. В случае конфликта с НАТО бомбардировщики будут атаковать командные центры, авиабазы ​​и порты.
Автор: Геннадий Плюшкин

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
12 февраля 2021, 13:15
Солдат ВСУ: Я воевал в Донбассе, и теперь меня все за это ненавидят
13 февраля 2021, 00:15
Ситуация меняется: русскоязычные жители Украины перестали бояться
12 февраля 2021, 15:05
На Украине начались веерные отключения электроэнергии из-за нехватки угля
13 февраля 2021, 04:50
Россия внесла в санкционный список еще девять украинских компаний
13 февраля 2021, 05:45
У Зеленского не получается строить из себя диктатора: шут — он и на Украине шут
12 февраля 2021, 22:25
Украинский политик обвинил Кравчука в разжигании войны в Донбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 февраля 2021, 00:15
Ситуация меняется: русскоязычные жители Украины перестали бояться
13 февраля 2021, 04:50
Россия внесла в санкционный список еще девять украинских компаний
13 февраля 2021, 05:45
У Зеленского не получается строить из себя диктатора: шут — он и на Украине шут
13 февраля 2021, 02:00
«Если он пройдёт по инициативе ЕС»: почему в Москве не исключили возможности разрыва ...
13 февраля 2021, 05:45
Власти Украины лишили свой народ вакцины от коронавируса
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 февраля 2021, 21:40
Украина отказывается от западных стандартов мовы
07 февраля 2021, 14:05
Россия поставила США в щекотливое положение с помощью C-400
09 февраля 2021, 22:00
Бежавший экс-замглавы СБУ готовит информационную бомбу для властей Украины
07 февраля 2021, 09:30
Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные
07 февраля 2021, 14:05
Соловьев прояснил решение Амстердама по Киеву в деле MH17
08 февраля 2021, 18:30
Раскрыт коварный план Зеленского по Донбассу
06 февраля 2021, 09:40
«Так а кто стреляет? Наши!» – солдат рассказал об убитых детях
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.