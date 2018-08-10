Украинская армия взорвала «скорую помощь» с медиками на Донбассе

Фельдшеру из Донецка Марии Недовой был 21 год. В ночь на 7 августа девушка выехала на вызов с еще одной медсестрой и водителем на санитарном "Урале" спасать больную женщину. Даже не военную, а гражданскую. Ехали в темноте, не выключая фар. Когда авто подобралось к поселку Набережное, с позиции 93-й бригады украинской армии выпустили управляемую противотанковую ракету. Все, кто был в "Урале", погибли. Украинские журналисты устроили пляску на костях. Они радуются убийству санитарки, выпуская заголовки: "На Донбассе ликвидировали девушку, лечившую боевиков". Пишут, что их машина случайно подорвалась на мине.

Донецкие бойцы выехали на место взрыва, чтобы провести свое расследование. Вот в чистом поле стоит раскуроченный и сгоревший грузовик. Военный корреспондент из ДНР Дмитрий Астрахань вытащил из кустов оторванную дверь автомобиля. На ней нанесены красные кресты скорой помощи. Значит, украинские военные понимали, что взрывают машину «скорой».

- Вот проволока от противотанковой управляемой ракеты. Ее видно в траве по отблеску. Она тянется прямо до грузовика, - военный достал из травы проволоку, больше похожую на рыбацкую леску. - А вот двигатель от противотанковой ракеты отбросило взрывом. Он находится среди обломков грузовика.

Местные жители хорошо знали фельдшера Машу. Она постоянно приезжала к ним на вызовы. Некоторых даже отвозила в больницу.

- Я ее хорошо знал, ее позывной "Ёлка", - рассказал житель поселка Сергей. - Она помогала моей жене, когда у нее поясница болела. Буквально сегодня должна была привезти мазь. И вот такое случилось. По всем вопросам медицинской помощи обращались к ней. Она нам привозила сюда в прифронтовую зону еду. Хороший был человек.