Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Покушение на президента Мадуро - кому это выгодно? (Уставший оптимист)
«Логистические войны» превращают Азию в новый центр мира
Посольство РФ в США: у Бутиной из-за холода в камере обострился хронический артр...
«Надежда на окончание большой войны»: что ждёт беженцев после возвращения в Сири...
Главная / В России

Украинская армия взорвала «скорую помощь» с медиками на Донбассе

10 августа 2018, 12:54  •  144 • В России

Фельдшеру из Донецка Марии Недовой был 21 год. В ночь на 7 августа девушка выехала на вызов с еще одной медсестрой и водителем на санитарном "Урале" спасать больную женщину. Даже не военную, а гражданскую. Ехали в темноте, не выключая фар. Когда авто подобралось к поселку Набережное, с позиции 93-й бригады украинской армии выпустили управляемую противотанковую ракету. Все, кто был в "Урале", погибли. Украинские журналисты устроили пляску на костях. Они радуются убийству санитарки, выпуская заголовки: "На Донбассе ликвидировали девушку, лечившую боевиков". Пишут, что их машина случайно подорвалась на мине.

Донецкие бойцы выехали на место взрыва, чтобы провести свое расследование. Вот в чистом поле стоит раскуроченный и сгоревший грузовик. Военный корреспондент из ДНР Дмитрий Астрахань вытащил из кустов оторванную дверь автомобиля. На ней нанесены красные кресты скорой помощи. Значит, украинские военные понимали, что взрывают машину «скорой».

- Вот проволока от противотанковой управляемой ракеты. Ее видно в траве по отблеску. Она тянется прямо до грузовика, - военный достал из травы проволоку, больше похожую на рыбацкую леску. - А вот двигатель от противотанковой ракеты отбросило взрывом. Он находится среди обломков грузовика.

Местные жители хорошо знали фельдшера Машу. Она постоянно приезжала к ним на вызовы. Некоторых даже отвозила в больницу.

- Я ее хорошо знал, ее позывной "Ёлка", - рассказал житель поселка Сергей. - Она помогала моей жене, когда у нее поясница болела. Буквально сегодня должна была привезти мазь. И вот такое случилось. По всем вопросам медицинской помощи обращались к ней. Она нам привозила сюда в прифронтовую зону еду. Хороший был человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

144
Источник
Похожие новости
08 августа 2018, 15:24
ЦИК одобрил три заявки на «пенсионный референдум»
10 августа 2018, 12:54
Украинская армия взорвала «скорую помощь» с медиками на Донбассе
09 августа 2018, 14:09
Российские девушки на военных грузовиках поразили китайцев и венесуэльцев

09 августа 2018, 12:24
«Ничем не обоснованная, деструктивная инициатива»: как в России отреагировали на санкции США по делу Скрипалей
09 августа 2018, 14:09
От нобелевского лауреата Алексиевич отвернулась Украина
09 августа 2018, 18:54
Лайк, репост, статья: ОНФ и Генпрокуратура предложат Путину поправки к антиэкстремистскому закону
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
08 августа 2018, 09:12
Показания едва не ставшего героем Укpaины Костенко
05 августа 2018, 11:09
Сирия. Когда наступит очередь Идлиба?
04 августа 2018, 13:54
Чьи вы хлопцы будете?
05 августа 2018, 12:39
Путина попросили вернуть Крыму его «столичность»
09 августа 2018, 09:25
Зачем американцы сдали начальника Генштаба РФ?
07 августа 2018, 21:24
«За три-четыре года сделали то, на что у них уходит 20—30 лет»: как российские компании занимаются импортозамещением
08 августа 2018, 00:54
«Турция не спасет русских от смерти»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.