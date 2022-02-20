Украинская армия ведёт минометный огонь по Донецку — 9 мощных обстрелов за три часа

После полуночи 20 февраля выстрелы в столице ДНР слышны всё чаще и чаще.

В ночь на воскресенье начался массированный обстрел украинскими силовиками Донецка. Сильно обстреляли поселок Старомихайловка на западной части города. По посёлку выпустили четыре мины калибра 120 мм.

После полуночи посёлок обстреляли уже шестой раз. Также выпущено пять мин по населенным пунктам Зайцево и Южное. После трёх зафиксировали два обстрела села Спартак, что расположено на севере Донецка,

— сообщает ТАСС. Итого за три часа с полуночи ДНР обстреляли 9 раз.

В комментариях подписчики телеграм-канала военного корреспондента Александра Коца предполагают, что украинские военные ведут огонь из тяжелых артиллерийских орудий. А беженцы Донбасса рассказали журналисту Царьграда, почему уверены в том, что ВСУ не пожалеют никого из мирных граждан.