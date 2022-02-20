|
Украинская армия ведёт минометный огонь по Донецку — 9 мощных обстрелов за три часа
20 февраля 2022, 06:35 • 128 • Политика
После полуночи 20 февраля выстрелы в столице ДНР слышны всё чаще и чаще.
В ночь на воскресенье начался массированный обстрел украинскими силовиками Донецка. Сильно обстреляли поселок Старомихайловка на западной части города. По посёлку выпустили четыре мины калибра 120 мм.
— сообщает ТАСС. Итого за три часа с полуночи ДНР обстреляли 9 раз.
В комментариях подписчики телеграм-канала военного корреспондента Александра Коца предполагают, что украинские военные ведут огонь из тяжелых артиллерийских орудий. А беженцы Донбасса рассказали журналисту Царьграда, почему уверены в том, что ВСУ не пожалеют никого из мирных граждан.
Подпишитесь на нас
128
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 февраля 2022, 15:35
|
18 февраля 2022, 06:45
|
16 февраля 2022, 04:00
|
19 февраля 2022, 20:40
|
17 февраля 2022, 14:25
|
19 февраля 2022, 15:25
|
19 февраля 2022, 00:15