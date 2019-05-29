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Украинская армия стала бомбить Донбасс с беспилотников

29 мая 2019, 20:39  •  138 • В России

Достойный приемник оказался у Петра Порошенко: 27 мая 2019 года Вооруженные силы и Национальная гвардия Украины под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского начала использовать на Донбассе ударные беспилотники.

- Удаленно управляя беспилотным летательным аппаратом, оснащенным сбрасываемым взрывным устройством, украинские военные произвели его прицельный сброс на один из жилых домов Никитовского района города Горловки Донецкой народной республики, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Бомба в дом не попала. Зато ранила женщину и малолетнюю девочку, которая стояла на улице и рассматривала в небе странный летающий объект.

- По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны". Следователи собирают необходимые доказательства, свидетельствующие о противоправности действий, и устанавливают конкретных лиц причастных к совершению данного преступления, - отметила Петренко.

Украинская армия стала бомбить Донбасс с беспилотников.

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