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Украинская армия стала бомбить Донбасс с беспилотников
29 мая 2019, 20:39 • 138 • В России
Достойный приемник оказался у Петра Порошенко: 27 мая 2019 года Вооруженные силы и Национальная гвардия Украины под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского начала использовать на Донбассе ударные беспилотники.
- Удаленно управляя беспилотным летательным аппаратом, оснащенным сбрасываемым взрывным устройством, украинские военные произвели его прицельный сброс на один из жилых домов Никитовского района города Горловки Донецкой народной республики, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Бомба в дом не попала. Зато ранила женщину и малолетнюю девочку, которая стояла на улице и рассматривала в небе странный летающий объект.
- По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны". Следователи собирают необходимые доказательства, свидетельствующие о противоправности действий, и устанавливают конкретных лиц причастных к совершению данного преступления, - отметила Петренко.
Украинская армия стала бомбить Донбасс с беспилотников.
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