Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
Почему Россия согласились на приезд Нуланд
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Спикеру Рады посоветовали вспомнить слова Николая II
Главная / Политика

Украинская армия не сможет сдержать Россию - Климкин

11 октября 2021, 14:45  •  33 • Политика
Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Димпломат считает, что между Москвой и Киевом возможен "гибридный мир"
Не секрет, что украинские политики в попытке заработать очки перед местными националистами обвиняют нашу страну во всех бедах. Не стесняясь выражений, они называют Россию агрессором и, прикрываясь этой повесткой, наращивают военный бюджет. Меж тем, бывший министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин считает, что армия Украины не сможет сдержать Россию. 
Политик обратил внимание на экономическое состояние страны. Он справедливо заметил, что расходы на вооруженные силы увеличились почти на 6% от ВВП при прогнозируемой инфляции более 6%. То есть фактически военный бюджет Украины уменьшился. По мнению Климкина, армия хоть и сильна духом, но реальную оборону она может организовать только "на бумаге". 
Экс-глава МИД подчеркнул, что украинская армия сегодня не сможет стать сдерживающим фактором для России. Климкин признал слабые стороны ВС Незалежной в военном деле. По его словам, Украина сможет сдержать Россию только при помощи своих союзников, поэтому, как отметил политик, нужен "гибридный мир".
"Конечно, я за то, чтобы мы не вели боевых действий [с Россией]", – заявил Климкин. 
Ранее дипломат высказался о переговорах Путина и Зеленского. По словам Климкина, встреча глав государств поставит украинского президента "на шпагат". Он также заявил о сильных позициях России. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





33
Источник
Похожие новости
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повторяется
11 октября 2021, 01:20
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайваням сразу"
11 октября 2021, 08:55
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зрелище не для слабонервных"
11 октября 2021, 04:50
"Даже рубля не вложат": Военкор раскрыл схему наживы Узбекистана на русской земле
11 октября 2021, 06:35
"Кинжалом" в десятку: Меткость русских кораблей попала на видео
11 октября 2021, 06:35
Русский дипломат в трёх словах подсказал Европе способ справиться с газовым кризисом
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повто...
11 октября 2021, 01:20
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайв...
11 октября 2021, 08:55
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зрелище...
11 октября 2021, 07:10
Нардеп: Зеленский уже готов на всё ради налаживания отношений с РФ
11 октября 2021, 04:50
"Даже рубля не вложат": Военкор раскрыл схему наживы Узбекистана на русской...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2021, 02:25
"Шаг смелый, но наивный": "Подставу" Лукашенко разобрали по деталям
06 октября 2021, 01:45
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон в тупик
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повторяется
05 октября 2021, 04:45
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
06 октября 2021, 12:50
Требование главы "Нафтогаза" в отношении России вызвало хохот на страницах Daily Express: "Идиот!"
05 октября 2021, 09:25
Великобритания готовится к немыслимому
08 октября 2021, 02:45
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне за Крым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.