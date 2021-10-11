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Димпломат считает, что между Москвой и Киевом возможен "гибридный мир"

Не секрет, что украинские политики в попытке заработать очки перед местными националистами обвиняют нашу страну во всех бедах. Не стесняясь выражений, они называют Россию агрессором и, прикрываясь этой повесткой, наращивают военный бюджет. Меж тем, бывший министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин считает, что армия Украины не сможет сдержать Россию.

Политик обратил внимание на экономическое состояние страны. Он справедливо заметил, что расходы на вооруженные силы увеличились почти на 6% от ВВП при прогнозируемой инфляции более 6%. То есть фактически военный бюджет Украины уменьшился. По мнению Климкина, армия хоть и сильна духом, но реальную оборону она может организовать только "на бумаге".

Экс-глава МИД подчеркнул, что украинская армия сегодня не сможет стать сдерживающим фактором для России. Климкин признал слабые стороны ВС Незалежной в военном деле. По его словам, Украина сможет сдержать Россию только при помощи своих союзников, поэтому, как отметил политик, нужен "гибридный мир".

"Конечно, я за то, чтобы мы не вели боевых действий [с Россией]", – заявил Климкин.

Ранее дипломат высказался о переговорах Путина и Зеленского. По словам Климкина, встреча глав государств поставит украинского президента "на шпагат". Он также заявил о сильных позициях России.