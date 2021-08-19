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Украинская армия может повторить судьбу афганской, заявили в Госдуме

19 августа 2021, 21:30  •  67 • Политика
Украинская армия может повторить судьбу афганских сил безопасности, если США станет невыгодно продолжать поддерживать Киев. Об этом заявил депутат Государственной Думы Юрий Афонин.
По его словам, Вашингтон может в любую минуту отказаться от поддержки Украины, если ситуация в мире поменяется, пишет портал "Народные новости". Афонин отметил, что украинская армия существует во многом за счёт США, обучается американскими инструкторами и частично состоит из американской техники. Если она попробует напасть на Крым или Донбасс, то, встретив сопротивление, разбежится. Именно так произошло с армией Афганистана, когда начали наступать боевики.
Тогда случится распад государства, потому что от украинской армии ничего не останется, она просто разбежится,
- подчеркнул депутат.

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