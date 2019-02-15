|
Украинская актриса призвала «изолироваться» от россиян
15 февраля 2019, 23:09 • 25 • Украина
Украинская актриса, народная артистка СССР Ада Роговцева в ходе интервью изданию ZIK призвала «изолироваться» от россиян.
РИА Новости © Екатерина Чеснокова
По её мнению, россиян «приучили», что украинцы «вымышленный народ» с «выдуманной речью», который является «младшим братом».
«Они всегда очень снисходительно к нам относились. Я этого никогда не чувствовала, потому что не позволяла этого. Чтобы там работать, надо было знать их язык. Я его знала без акцента», — считает Роговцева.
Как отметила актриса, россияне считают Крым русским, а Севастополь русским городом.
«Это укоренялось не один десяток лет. Их нельзя переговорить, переучить. Наверное, надо изолировать себя от них», — добавила она.
Актриса знаменита своими ролями в фильмах «Тарас Бульба», «Вечный зов», «Адмиралъ».
20 декабря в ходе пресс-конференции российский президент Владимир Путин отметил, что ненормальная ситуация в российско-украинских отношениях не изменится, пока у власти на Украине находятся русофобы.
При этом Путин подчёркивал, что народы двух государств навсегда останутся братскими, несмотря на политические настроения.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
25
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 февраля 2019, 09:39
|
13 февраля 2019, 22:39
|
13 февраля 2019, 03:09
|
15 февраля 2019, 07:09
|
09 февраля 2019, 08:09
|
14 февраля 2019, 05:09
|
13 февраля 2019, 03:09