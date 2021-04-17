Украиной управляет изгой и политический клоун • 381 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский за два года при власти умудрился наворотить столько дел, что страшно представить, что же он успеет сделать за оставшиеся три. Зеленский сумел полностью развалить отношения с политическими кругами как внутри страны, так и за рубежом, превратившись из «надежды нации», в «политического клоуна», которого в мире никто не воспринимает всерьёз.



Об этом в своем блоке на Newsone.ua написал политолог Игорь Вальский.



Как пишет эксперт, это подтверждают недавние он-лайн переговоры по ситуации в Донбассе Путина, Макрона и Меркель без Зеленского.



«А на его Крымскую платформу не приедет ни один более-менее серьезный международный политик. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила официальным отказом, президент Турции Реджеп Эрдоган также вряд ли посетит сие мероприятие, чтобы не портить и без того напряженные отношения с Россией. Остальные скорее всего пришлют мелких сошек из посольств. Вот и международное восприятие Зеленского», — продолжил Игорь Вальский.



А внутри страны Зеленский, пытаясь поднять свой пикирующий рейтинг, превратил Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) в карательно-репрессивный орган, уничтожающий своих же граждан и СМИ, вводя против них санкции, только за то, что «они посмели критиковать деятельность власти!». При этом все правозащитники подчеркивают, что санкции вводятся абсолютно незаконно, без решения суда.



Так, адвокат, кандидат юридических наук Василий Сметана заявил, что, согласно украинскому законодательству, «применению санкций к украинскому предприятию или гражданину Украины обязательно должен предшествовать или приговор суда, которым соответствующее лицо осуждено за уголовное правонарушение, подпадающее под террористическую деятельность, или решение суда о включении соответствующего лица в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности».



Эксперт отметил, что «за такое вопиющее нарушение всех мыслимых законов Зеленского за рубежом критикует разве что не ленивый»: за 2 месяца в мировых СМИ было порядка 10 тысяч публикаций, в которых международные политики и эксперты осуждали самоуправство украинского главы государства.



«Какой после этого всего у Зеленского будет имидж на мировой арене? Мудрого политика или местечкового самодура?» — спросил Игорь Вальский, отметив, что лично он за второй вариант.



«Да и внутри самой страны, как бы он ни пытался примерять на себя костюмчик "непримиримого борца с коррупцией", к Зеленскому отношение ухудшается с каждым днем. Ведь обычный человек санкционным списком за коммуналку не рассчитается, и громкие "разоблачения" на хлеб не намажет. А учитывая, как за последние месяцы взлетели тарифы на коммунальные услуги, газ, а вслед за ними — абсолютно на все товары, включая даже самые необходимые — боюсь, что пресловутая бабушка с предвыборного ролика Зеленского, получит не один инфаркт от космических цен и мизерной пенсии.



И как бы ни внушал премьер-министр Шмыгаль простым украинцам мысль о том, что экономика растет, и какие-то там проценты какого-то ВВП увеличиваются, реальность выглядит совершенно по-другому. Бесконечные локдауны и ограничения из-за коронавируса приводят к закрытию тысяч предприятий и бизнесов по всей стране. Люди выходят на митинги, перекрывают дороги, потому что жить действительно не за что. От слова "совсем". Но, с окна Банковой и Грушевского этого, судя по всему, не видно», — описывает политолог действительную ситуацию на Украине.



По его мнению, катастрофическая ситуация с пандемией в стране могла бы разрешиться и «об эпидемии коронавируса мы бы забыли, как о страшном сне, если бы Зеленский, умерив свою гордыню, согласился бы на план председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука» о передаче российским институтом им. Гамалеи технологии по производству вакцины «Спутник V», которую уже сейчас массово закупают ведущие страны мира. А из-за упрямства Зеленского Украина погружается в локдаун.



«Отсутствие здравого смысла и черная зависть — это вообще характерная черта нашей власти. Иначе, как можно объяснить тот факт, что Зеленский отказался от своих же граждан, которые томятся в застенках ОРДЛО? Речь идет о четырех украинках, об освобождении которых тоже договорился Медведчук. Еще в конце января они могли бы быть дома, со своими родными. Но нет, их освобождение заблокировала украинская сторона. Рационально этот шаг невозможно объяснить никак. Ведь если бы Зеленский действительно был настоящим государственным мужем, то он бы первым встречал украинок в аэропорту.



Однако и этот факт, как и многие другие, которые я привел выше, доказывают, что нами два года управляет не президент, а неудачная пародия на него», — резюмировал Игорь Вальский.

Президент Украины Владимир Зеленский за два года при власти умудрился наворотить столько дел, что страшно представить, что же он успеет сделать за оставшиеся три. Зеленский сумел полностью развалить отношения с политическими кругами как внутри страны, так и за рубежом, превратившись из «надежды нации», в «политического клоуна», которого в мире никто не воспринимает всерьёз.Об этом в своем блоке на Newsone.ua написал политолог Игорь Вальский.Как пишет эксперт, это подтверждают недавние он-лайн переговоры по ситуации в Донбассе Путина, Макрона и Меркель без Зеленского.«А на его Крымскую платформу не приедет ни один более-менее серьезный международный политик. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила официальным отказом, президент Турции Реджеп Эрдоган также вряд ли посетит сие мероприятие, чтобы не портить и без того напряженные отношения с Россией. Остальные скорее всего пришлют мелких сошек из посольств. Вот и международное восприятие Зеленского», — продолжил Игорь Вальский.А внутри страны Зеленский, пытаясь поднять свой пикирующий рейтинг, превратил Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) в карательно-репрессивный орган, уничтожающий своих же граждан и СМИ, вводя против них санкции, только за то, что «они посмели критиковать деятельность власти!». При этом все правозащитники подчеркивают, что санкции вводятся абсолютно незаконно, без решения суда.Так, адвокат, кандидат юридических наук Василий Сметана заявил, что, согласно украинскому законодательству, «применению санкций к украинскому предприятию или гражданину Украины обязательно должен предшествовать или приговор суда, которым соответствующее лицо осуждено за уголовное правонарушение, подпадающее под террористическую деятельность, или решение суда о включении соответствующего лица в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности».Эксперт отметил, что «за такое вопиющее нарушение всех мыслимых законов Зеленского за рубежом критикует разве что не ленивый»: за 2 месяца в мировых СМИ было порядка 10 тысяч публикаций, в которых международные политики и эксперты осуждали самоуправство украинского главы государства.«Какой после этого всего у Зеленского будет имидж на мировой арене? Мудрого политика или местечкового самодура?» — спросил Игорь Вальский, отметив, что лично он за второй вариант.«Да и внутри самой страны, как бы он ни пытался примерять на себя костюмчик "непримиримого борца с коррупцией", к Зеленскому отношение ухудшается с каждым днем. Ведь обычный человек санкционным списком за коммуналку не рассчитается, и громкие "разоблачения" на хлеб не намажет. А учитывая, как за последние месяцы взлетели тарифы на коммунальные услуги, газ, а вслед за ними — абсолютно на все товары, включая даже самые необходимые — боюсь, что пресловутая бабушка с предвыборного ролика Зеленского, получит не один инфаркт от космических цен и мизерной пенсии.И как бы ни внушал премьер-министр Шмыгаль простым украинцам мысль о том, что экономика растет, и какие-то там проценты какого-то ВВП увеличиваются, реальность выглядит совершенно по-другому. Бесконечные локдауны и ограничения из-за коронавируса приводят к закрытию тысяч предприятий и бизнесов по всей стране. Люди выходят на митинги, перекрывают дороги, потому что жить действительно не за что. От слова "совсем". Но, с окна Банковой и Грушевского этого, судя по всему, не видно», — описывает политолог действительную ситуацию на Украине.По его мнению, катастрофическая ситуация с пандемией в стране могла бы разрешиться и «об эпидемии коронавируса мы бы забыли, как о страшном сне, если бы Зеленский, умерив свою гордыню, согласился бы на план председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука» о передаче российским институтом им. Гамалеи технологии по производству вакцины «Спутник V», которую уже сейчас массово закупают ведущие страны мира. А из-за упрямства Зеленского Украина погружается в локдаун.«Отсутствие здравого смысла и черная зависть — это вообще характерная черта нашей власти. Иначе, как можно объяснить тот факт, что Зеленский отказался от своих же граждан, которые томятся в застенках ОРДЛО? Речь идет о четырех украинках, об освобождении которых тоже договорился Медведчук. Еще в конце января они могли бы быть дома, со своими родными. Но нет, их освобождение заблокировала украинская сторона. Рационально этот шаг невозможно объяснить никак. Ведь если бы Зеленский действительно был настоящим государственным мужем, то он бы первым встречал украинок в аэропорту.Однако и этот факт, как и многие другие, которые я привел выше, доказывают, что нами два года управляет не президент, а неудачная пародия на него», — резюмировал Игорь Вальский. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





381 Источник Похожие новости Замысел Украины разоблачен: За стычкой в Азовском море может последовать "оборонительная война" "Сегодня ребёнок, а завтра… ": От "патриотов" Авакова открестились даже в СБУ НАТО скрытно разворачивает у границы с Россией наступательные силы Украинские нацисты грозят России саблями и «Рапирами» 150 турецких военных прибыли в зону ООС Какой деэскалации хочется коллективному Байдену? Новости партнеров