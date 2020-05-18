Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истин...
“Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом...
Главная / Украина

«Украиной реально руководит клан Авакова» — Гожый

18 мая 2020, 07:55  •  45 • Украина

Украинский адвокат и правозащитник Андрей Гожый считает, что в реальности во главе Украины стоит министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

По мнению Гожего, руководство Украины и силовой блок во главе с Аваковым по сути является одним и тем же.
«Страной руководит реально клан Авакова. Мое личное мнение таково: Аваков является смотрящим от олигархов за этой "зеленой массой", которая приведена в титулярную власть, то есть это власть, которая показана народу, и народу сказано, что она — власть. Однако если посмотреть на обещания Зеленского, на его слова и на его действия, то мы видим: это просто пустозвон. А вот то, что говорит Аваков, — это всегда осуществляется», — сказал правозащитник.

Так, он напомнил о конфликте Авакова с экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, который, по мнению Гожего, и стал причиной того, что политика не назначили на пост в правительстве, как того хотел президент Владимир Зеленский.

Зеленского же адвокат назвал «Голобородько, который случайно попал в кресло» президента и является марионеткой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
17 мая 2020, 08:55
Берлин согласен решить проблему Донбасса с РФ, но без Украины
17 мая 2020, 06:55
Борьба с пандемией на Украине шокировала американских журналистов
17 мая 2020, 11:55
Власти Украины решили провести переговоры со своими представителями Донбасса
17 мая 2020, 07:55
Депутат Рады Бардина заявила, что Зеленский меняет стратегию решения конфликта на Донбассе
17 мая 2020, 20:55
Украинская армия воюет, как «ИГИЛ»: офицер ВСУ пожаловался на ситуацию с оружием на Донбассе
17 мая 2020, 18:55
Предки современных евреев вышли из Галичины – украинский учебник географии
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 мая 2020, 01:50
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на тран...
18 мая 2020, 05:55
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, уверен Ав...
18 мая 2020, 01:55
Представителей США снова поймали на вранье: Одно фото стало примером "апофеоза ф...
18 мая 2020, 00:50
«День ко дню прироста практически нет»: глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации ...
18 мая 2020, 00:20
Зеленский ввел санкции против Эрмитажа и МГУ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 мая 2020, 09:55
Продали, а предупредить забыли? Сбербанк дал ответ Украине о продаже акций
14 мая 2020, 23:55
"Просто уничтожат": Эксперт объяснил, почему пока не может открыть правду о трагедии с MH17
13 мая 2020, 09:55
«Вот за что мы воевали, ребята»: «АТОшник» нажаловался на женщин, высказавших ему презрение
11 мая 2020, 08:55
Сатановский ответил на истерику поляков: "Странные люди... Библии они не читали, что ли?"
12 мая 2020, 03:55
Чьи надписи на куполе рейхстага? Опозорившихся чиновников США ткнули носом в очевидные факты
13 мая 2020, 20:55
"Украина проснулась! Это не покажут продажные СМИ": Блогер одним видео вскрыл многолетнюю ложь Киева
14 мая 2020, 00:55
Козак из Берлина отчитался о переговорах по Донбассу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.