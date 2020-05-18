«Украиной реально руководит клан Авакова» — Гожый

По мнению Гожего, руководство Украины и силовой блок во главе с Аваковым по сути является одним и тем же.«Страной руководит реально клан Авакова. Мое личное мнение таково: Аваков является смотрящим от олигархов за этой "зеленой массой", которая приведена в титулярную власть, то есть это власть, которая показана народу, и народу сказано, что она — власть. Однако если посмотреть на обещания Зеленского, на его слова и на его действия, то мы видим: это просто пустозвон. А вот то, что говорит Аваков, — это всегда осуществляется», — сказал правозащитник.Так, он напомнил о конфликте Авакова с экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, который, по мнению Гожего, и стал причиной того, что политика не назначили на пост в правительстве, как того хотел президент Владимир Зеленский.Зеленского же адвокат назвал «Голобородько, который случайно попал в кресло» президента и является марионеткой.