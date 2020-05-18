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«Украиной реально руководит клан Авакова» — Гожый
18 мая 2020, 07:55 • 45 • Украина
Украинский адвокат и правозащитник Андрей Гожый считает, что в реальности во главе Украины стоит министр внутренних дел страны Арсен Аваков.
По мнению Гожего, руководство Украины и силовой блок во главе с Аваковым по сути является одним и тем же.
Так, он напомнил о конфликте Авакова с экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, который, по мнению Гожего, и стал причиной того, что политика не назначили на пост в правительстве, как того хотел президент Владимир Зеленский.
Зеленского же адвокат назвал «Голобородько, который случайно попал в кресло» президента и является марионеткой.
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