|
Украиной "правят дебилы", решившие закрыть избирательные участки в России — депутат Рады
04 января 2019, 16:39 • 104 • Политика
Решение украинских властей о закрытии избирательных участков в России говорит о том, что страной "правят дебилы", а глава МИД Украины несет "ахинею", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
Депутат Верховной рады от партии "За жизнь!" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" прокомментировал решение украинских властей закрыть все избирательные участки на территории России и отметил, что министр иностранных дел Украины "несет ахинею", передает ФАН.
Напомним, 31 декабря Киев объявил о закрытии пяти избирательных участков на территории России. Теперь сотни тысяч граждан Украины, проживающих в России, лишились возможности проголосовать на предстоящих в марте 2019 года выборах президента.
По мнению депутата, подобное решение является не только "антиконституционным", но наглядно показывает, что в стране "правят дебилы".
Эксперты отмечают, что Порошенко боится получить из России "протестное голосование", поэтому и было принято решение о закрытии избирательных участков. Ранее член Центризбиркома России Евгений Шевченко отметил, что подобная мера противоречит конституции Украины, гарантирующей всем гражданам право на свободное волеизъявление, и нарушает Всемирную декларацию прав человека.
Подпишитесь на нас
104
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
30 декабря 2018, 01:56
|
29 декабря 2018, 20:54
|
30 декабря 2018, 03:24
|
29 декабря 2018, 01:24
|
01 января 2019, 04:09
|
31 декабря 2018, 08:39
|
01 января 2019, 17:09