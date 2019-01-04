Украиной "правят дебилы", решившие закрыть избирательные участки в России — депутат Рады

Решение украинских властей о закрытии избирательных участков в России говорит о том, что страной "правят дебилы", а глава МИД Украины несет "ахинею", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Депутат Верховной рады от партии "За жизнь!" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" прокомментировал решение украинских властей закрыть все избирательные участки на территории России и отметил, что министр иностранных дел Украины "несет ахинею", передает ФАН.

Напомним, 31 декабря Киев объявил о закрытии пяти избирательных участков на территории России. Теперь сотни тысяч граждан Украины, проживающих в России, лишились возможности проголосовать на предстоящих в марте 2019 года выборах президента.

По мнению депутата, подобное решение является не только "антиконституционным", но наглядно показывает, что в стране "правят дебилы".

Эксперты отмечают, что Порошенко боится получить из России "протестное голосование", поэтому и было принято решение о закрытии избирательных участков. Ранее член Центризбиркома России Евгений Шевченко отметил, что подобная мера противоречит конституции Украины, гарантирующей всем гражданам право на свободное волеизъявление, и нарушает Всемирную декларацию прав человека.