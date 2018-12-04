Украиной правят спецслужбы Запада

Автор:

Покровский Александр

Как практически любой обслуживающий киевский режим украинский журналист, Дмитрий Гордон полностью соответствует поговорке: «Соврёт – недорого возьмёт». То, что в последние месяцы он начал осторожно переобуваться прямо в прыжке – чтобы не сказать в падении, - ничего в этом состоянии дел не меняет. Просто Гордон принимает наиболее удобную форму для перехода под нового хозяина.

Кто хозяин над Порошенко?

Тем характернее получается его описание нынешнего суверенитета киевского режима.

А сказал он в эфире одного из украинских телеканалов, будто план по введению в стране военного положения глава Украины Пётр Порошенко вынашивал уже несколько месяцев - раз. И два: что в момент его введения суть законопроекта смогли запросто изменить иностранцы – канцлер ФРГ и генсек НАТО. То есть эти вот 30 дней вместо 60 и несколько областей вместо всей страны, где будет действовать военное положение, - это было решение не Порошенко, а Ангелы Меркель и Йенса Столтенберга…

Повторимся: такой голосистый пропагандист киевского режима, которым все последние годы был Дмитрий Гордон (при всех тактических разногласиях, ибо не националист из заскорузлых, а либерал – впрочем, как раз из заскорузлых), не обязательно сказал правду. Тем более, что и ссылался на некие «источники». Но, собственно говоря, правдивость либерала не очень и важна – достаточно того, что он в принципе сказал.

А сказал он, в сущности, одно: руководство в Киеве не суверенно настолько, что исполняет указания иностранных указчиков даже тогда, когда дело идёт о таких принципиальнейших для судеб государства вопросах, как вопросы войны и мира. То, что, по словам Гордона, военный переворот «намеревались сделать несколько месяцев назад, это один из запасных предвыборных сценариев, который лежал в команде одного из кандидатов в президенты», - дело пятое. Личное дело главы государства, который таким вот незатейливым образом играет с самыми фундаментальными государственными прерогативами всего лишь для того, чтобы переизбраться в президенты при нулевых шансах. А вот когда этого главу государства бьют по рукам и отнимают опасную игрушку иностранные политики - это говорит уже не о цирковых особенностях политической системы Украины, а о том, в чьих руках она находится.