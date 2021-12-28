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Украинки выступили против мобилизации женщин: "Должны быть вместе с семьями"
28 декабря 2021, 00:55 • 13 • В мире
На Украине женщин спросили, что они думают о новом приказе Минобороны о мобилизации женщин. Молчать народ не стал и высказался против. "Должны быть вместе с семьями", - объяснили люди.
Сотрудники Ruptly спросили жительниц Украины, как они относятся к обязательной мобилизации, сообщает RT. Большинство ответили коротко: "Плохо". Некоторые пояснили, почему идея властей им не нравится.
"Я считаю, что женщины всё-таки должны быть вместе с детьми и со своими семьями", - произнесла одна из украинок.
Только одна девушка призналась, что относится к приказу Минобороны двояко.
"Я не знаю… не очень позитивно. Наверно", - произнесла девушка, смеясь.
Согласно приказу Минобороны Украины, женщины 35 профессий и специальностей будут взяты на воинский учёт. Среди них бухгалтеры и менеджеры, юристы и медики, музыканты и библиотекари, финансисты и ветеринары. Без отметки о постановке на воинский учёт их перестанут, по задумке украинских властей, принимать на работу.
Приказ коснётся украинок от 18 до 60 лет, если они пригодны по состоянию здоровья, что определит воинско-врачебная комиссия. На воинский учёт будут ставить даже беременных, а также женщин с малолетними детьми.
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