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Украинке пришлось публично каяться за бунт против марша вышиванок

21 мая 2021, 23:30  •  39 • Политика
Украинке пришлось публично каяться за свой бунт против прошедшего в Харькове марша вышиванок. Девушка попросила прощения у всех, кого могли задеть её слова.
Жительница Харькова Евгения, которая в пятницу стала героем соцсетей после своего резкого и откровенного высказывания в адрес украинских патриотов, спустя несколько часов была вынуждена принести официальные извинения.
Она заявила, что не выступает ни за Россию, ни против Украины. Всё, что она пыталась донести, - это то, что любовь к родине не измеряется в вышиванках и парадах. Её показателем является уважение к месту, где живёт человек.
Возможно, мои высказывания были резкими в силу спонтанности ситуации, но они не были направлены на то, чтобы кого-то обидеть. Я извиняюсь перед теми, кого это задело, - пишет Евгения в соцсетях.
Военный корреспондент Александр Коц коротко прокомментировал пост харьковчанки: "Недолго музыка играла".
Скриншот: Telegram/Kotsnews
Напомним, что в Харькове и других крупных городах Украины прошли марши по случаю празднования Дня вышиванки. Один из журналистов поинтересовался мнением местной жительницы о мероприятии, но ответ девушки его удивил. Евгения призналась, что не понимает, почему так много её соотечественников маршируют по улицам вместо того чтобы работать. Она назвала их не слишком образованными людьми.
Девушка также выразила негодование в связи с тем, что фраза украинских националистов, которые сотрудничали с немецкими фашистами, теперь стала официальным приветствием на Украине.

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