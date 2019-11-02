Украинка Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA

• 14 • Украина

Ураинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне после снятия с полуфинального матча Белинды Бенчич из Швейцарии.

Reuters

Соперницы провели на корте 1 час 46 минут. Бенчич отказалась продолжать игру при счёте 5:7, 6:3, 4:1 в пользу Свитолиной. Свитолина является действующей победительницей турнира. В финале она сыграет либо с австралийкой Эшли Барти, либо с представительницей Чехии Каролиной Плишковой. Ранее Плишкова победила Симону Халеп и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA.

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