Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Госдуме оценили заявление «Нафтогаза» об аргументе в переговорах по транзиту
Жители Узбекистана - российским журналистам: «Вам в России мигранты нужны? Мы по...
Откуда Киев взял идею про репарации: В Госдуме объяснили, что стоит за словами м...
"Зеленский показал себя ТРУСОМ!": ЖЕСТКО о том, что НЕ ТАК с политикой...
Главная / Украина

Украинка Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA

02 ноября 2019, 17:39  •  14 • Украина
Ураинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне после снятия с полуфинального матча Белинды Бенчич из Швейцарии.
 
Reuters
 

Соперницы провели на корте 1 час 46 минут. Бенчич отказалась продолжать игру при счёте 5:7, 6:3, 4:1 в пользу Свитолиной.

Свитолина является действующей победительницей турнира.

В финале она сыграет либо с австралийкой Эшли Барти, либо с представительницей Чехии Каролиной Плишковой. 

Ранее Плишкова победила Симону Халеп и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



14
Источник
Похожие новости
02 ноября 2019, 14:24
Глава МИД Финляндии посетил участок разведения сил в Донбассе
02 ноября 2019, 14:24
Закон для торга: «Нафтогаз» нашёл «серьёзный аргумент» для переговоров с Россией
02 ноября 2019, 11:09
Обновление советских систем: как проходит модернизация средств ПВО на Украине
02 ноября 2019, 17:39
Украинка Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA
01 ноября 2019, 22:09
Политолог оценил призыв Украины к НАТО расширить сотрудничество
01 ноября 2019, 22:24
Парламентская коалиция Молдовы вновь под угрозой распада
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 октября 2019, 23:09
Путин - о разговоре Зеленского с националистами: Верховный главнокомандующий уговаривает людей, отказывающихся подчиняться его приказам
31 октября 2019, 16:54
НАТО призвало Россию передать контроль над Крымом Украине
27 октября 2019, 12:09
«Я никогда не пытался отмазываться»: экс-заключённый рассказал о насилии и условиях пребывания в пермской колонии
29 октября 2019, 06:39
В минутной готовности. На русских страшно нападать
31 октября 2019, 23:39
"Ребятам ужасно обидно": США потеряли интерес к Украине из-за Крыма - Сатановский
28 октября 2019, 04:39
Кристин Лагард как грядущая катастрофа Европы
28 октября 2019, 07:39
Стратегический разворот: в США предложили укреплять НАТО на юге из-за «российской угрозы»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.