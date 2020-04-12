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Украинка рассказала о творящихся странностях в закрывшемся на карантин Киеве

12 апреля 2020, 07:35  •  350 • Украина

Киевлянка по имени Марина рассказала, как развивается ситуация с карантином из-за коронавируса в столице Украины. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Несмотря на то, что многие украинцы категорически недовольны введением ограничительных мер на фоне пандемии, власти продолжают ужесточать правила карантина. По словам Марины, сейчас люди передвигаются практически перебежками только за лекарствами и продуктами. Более того, недавно в Киеве всех жителей обязали носить защитные маски: без них теперь не только не пустят в магазин, но и могут оштрафовать, причём на сумму до 17 тысяч гривен (более 46 тысяч рублей).

Правда, масок и других средств защиты всё равно не хватает даже медикам, а не только простым людям. Несмотря на попытки властей замалчивать эту проблему, сами работники сферы здравоохранения мириться с происходящим и подвергать свои жизни откровенному риску не намерены. В итоге недавно в Сумах в один день уволились практически все медсёстры и санитарки старше 60 лет, а также 47 врачей. Уходят с работы и медики в больницах Одессы, Киева, Запорожья и других украинских городов.

Зато, как отмечает Марина, депутаты Верховной рады ни в чём себе не отказывают и покупают специальные перчатки и маски с гербом Украины, а также защитные очки стоимостью от 300 евро — и всё это за государственный счёт.

На фоне происходящего, на Украине начало развиваться подпольное производство. На всех углах висят объявления об оптовой продаже масок и антисептиков. При этом маски шьют зачастую в нелегальных швейных цехах, а «антисептик» делают из смеси соды, спирта и фурацилина. Сотрудники полиции периодически закрывают такие «предприятия», однако проконтролировать всю подобную деятельность практически нереально.

Чтобы минимизировать риски для населения, недавно власти официально запретили выходить улицу пожилым людям. Довольны этим далеко не все, ведь из-за крайне низких пенсий старики обычно вынуждены всё равно работать, а теперь, в результате запрета, они могут просто лишиться средств к существованию.

Марина отмечает, что, несмотря на все запреты, далеко не все киевляне соблюдают режим самоизоляции. Так, например, многие выходят заниматься спортом на придомовых площадках. Во дворах подростки продолжают играть в футбол, а их родители здесь же обсуждают происходящие события. Как оказалось, некоторые в принципе не верят в серьёзную опасность коронавируса, ведь достоверной статистики об уровне смертности и заболеваемости ни у кого нет.

Впрочем, любителей отдыхать в парках, на площадках и в других людных местах полиция теперь не только разгоняет, но и штрафует, говорит киевлянка. Впрочем, посидеть в своё удовольствие дома тоже удастся не всем. Власти уже озаботились тем, что украинцы начали смотреть слишком много российских фильмов и телевизионных программ, и хотят устранить эту «проблему».

Сколько продлится карантин на Украине, пока никто не знает, но киевляне предполагают, что ограничительные меры снимут не раньше середины мая.

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