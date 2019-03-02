Украинка получила от Порошенко по лицу за вопрос про Шария

На встрече с электоратом вместо ответа на "неудобный" вопрос Петр Порошенко сильно похлопал девушку по лицу и плечу. По словам самой украинки, перед этим эпизодом охранник украинского президента хотел выбить у нее телефон.

"Он ее откровенно бьет. Можно называть это «сильно похлопал»", - заявил украинский медиаэксперт Анатолий Шарий, который опубликовал скандальную видеозапись. Он обратил внимание на то, с каким лицом Порошенко делает это: "Он бы ее там убил бы, если бы была возможность. Убил бы и сказал бы охране: «Закопать»".

"Петя решил пойти дальше и ударил девочку, что задала вопрос. Давай, Петя, обнажайся дальше", - призвал блогер распустившего руки президента.

Новая жертва нападения украинского президента рассказала подробности того, как первое лицо страны "распустило руки" по отношению к ней. По словам девушки, перед этим эпизодом охранник Порошенко хотел выбить у нее телефон. "Он просто озверел. Стал сатаной. Очень сильно меня хлопал по плечу. Шарпал за курточку", - заявила жертва произвола украинского лидера.

Порошенко наказал девочку.На встрече с электоратом вместо ответа на "неудобный" вопрос политик хлопал девушку по лицу и плечу

Но на этом ее неприятности, как выяснилось, не закончились. После того, как люди разошлись, к ней подошла милиция и потребовала документы. Но смелая девушка проигнорировала просьбу стражей порядка и ушла в кафе неподалеку. Туда к ней нагрянули уже, как предположилаукраинка, охранники президента. И грубо требовали от нее одеться и выйти с ними. "Собралась, пошла со мной!", - приказал один из них.

В ответ девушка попыталась позвонить отцу, а ее "собеседник" попытался выдрать у нее из рук телефон, но у него это не получилось. Теперь родители девушки боятся, что в отношении нее начнутся репрессии и ее могут отчислить из училища.

Сам же Шарий, о котором спрашивала Порошенко девушка, сообщил, что она - не единственная пострадавшая. "Оказываете, опричники Пети выбили телефон у 15-летнего подростка, - сообщил блогер, пообещав позже выложить видео. - Ударил девушку. Выбили мобилку у пацана. Мне пишут отовсюду, благодарят, что раскрыл глаза. Извините, а вы пять лет не видели, кто это такой?".

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой украинский президент щипает мужчину за нос. Также Порошенко срывал шапку с девушки, задавшей ему вопрос про Шария.