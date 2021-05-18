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Украинка отправила в полёт паспорта всей семьи. Точка приземления – ближайшая клумба
18 мая 2021, 19:25 • 164 • В мире
Ближайшая клумба и газон возле неё стали точкой приземления главного документа украинки и двух её несовершеннолетних детей. Женщина отправила в полёт паспорта всей семьи, разозлившись из-за сорванного отпуска и потраченных денег.
Жительница города Дружковка Донецкой области расхотела быть украинкой. Неизвестно, давно ли назревало решение, но последней каплей стал сорванный отпуск.
Женщина на своей странице в Instagram разместила видео. Она вместе с дочерью, сыном и несколькими чемоданами стоит возле какого-то здания. Показывает украинские паспорта в камеру и выбрасывает их в ближайший палисадник.
Украинка рассказала, что сегодня вместе с детьми должна была лететь в Стамбул, но не смогла это сделать "по определённым причинам украинского законодательства".
"На украине обалденные законы!" – говорит она саркастично и добавляет, что за день билеты пришлось покупать дважды.
Вскоре страницу в соцсети героине скандала пришлось закрыть.
Скандал дошёл до государственной пограничной службы Украины. Агентство "Униан" привело комментарий пресс-секретаря ведомства Андрея Демченко. Тот объяснил, что 17 мая в аэропорту Харькова этой женщине действительно было отказано в вылете.
Со слов украинки, отец её детей является иностранцем. Если бы это было отмечено в детских свидетельствах о рождении, то проблем бы не было. Но женщина даже не предъявила эти документы. Так как её сын и дочь не достигли 16-летнего возраста, их просто не выпустили из страны без письменного согласия отца на выезд детей за границу.
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