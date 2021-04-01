Украинка объяснила свой призыв "пора валить", но потом сообщение исчезло

Депутат Верховной рады Анна Колесник заявила о желании покинуть Украину из-за угрозы войны с Россией. В личной переписке, которую засняли фотографы в стенах Рады, она написала собеседнику, мол, "пора валить из страны". На гнев народа депутат ответила в Facebook, что не собиралась покидать Незалежную, а обсуждала планы на майские праздники. Ей не поверили, а затем сам пост-объяснение попросту исчез.

Украинский депутат Анна Колесник устроила скандал своим сообщением "пора валить". Во время выступления в Раде главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Руслана Хомчака, который заявил, что Россия якобы начала стягивать войска к границе с Украиной, украинка стала строчить в личных сообщениях.

Своему собеседнику по переписке она написала категоричное: "Мы слушаем Хомчака. Нужно сваливать из этой страны", - приводят "Дни.ру".

Впрочем, впоследствии украинка попыталась оправдаться. На странице в Facebook она написала, что обсуждала со знакомым отдых на майских праздниках, а не побег из страны.

"Я живой человек и имею право на отдых", - добавила нардеп в "объяснительной" и упрекнула журналистов, прознавших о её переписке.

Интересно, что вскоре пост был стёрт. По мнению подписчиков, Колесник не выдержала гнева народа и была вынуждена удалить своё сообщение.