Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Небольшой подзатыльник" обеспечил спокойную ночь в Донбассе: "А ...
Киев ждут сюрпризы: освобождением всего Донбасса дело не ограничится – эксперт
Аваков рассказал о несогласии с Зеленским и сделал заявление о своей отставке
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за...
Главная / Украина

Украинка на внедорожнике разгромила рекламные щиты в Запорожье

07 марта 2021, 22:05  •  2 • Украина

Правоохранители задержали женщину, которая за рулем внедорожника на полной скорости сбивала рекламные баннеры. Соответствующее видео опубликовал 7 марта Telegram-канал Perepichka News

«Новости из Запорожья. Там дама за рулем хладнокровно и последовательно уничтожала рекламные ситилайты в центре города при помощи своего авто», — говорится в посте.
Сперва женщина протаранила на проспекте Соборном два автомобиля, а после выехала на разделительную полосу, где начала сбивать рекламные конструкции.

В отношении хулиганки составили протоколы о совершении ДТП, пьяном вождении и повреждении дорожных сооружений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



2
Источник
Похожие новости
06 марта 2021, 04:50
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за украинских нацистов, — NYT
07 марта 2021, 07:25
Депутат Верховной рады обещал Зеленскому смерть: "Ты, предавший народ Украины, кончишь так же!"
06 марта 2021, 23:10
Откуда у вас столько понтов? — Комаровский осадил пропагандиста Гордона
07 марта 2021, 02:50
«Готовы набить морду»: Кравчук пригрозил России
07 марта 2021, 14:45
«ЧВК Вагнера» может предотвратить конфликт в Закарпатье
07 марта 2021, 09:15
Закупать «Спутник V» готовы даже противники РФ, а Украина продолжает вымирать
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2021, 03:30
"Это не проявление отваги": Президент Словакии пошла войной на премьера из-за "Спутник V"
05 марта 2021, 00:25
Шаг до войны в Донбассе – Украина нарывается всерьёз
04 марта 2021, 10:40
Кедми - о распаде России: "Осталось четыре года"
02 марта 2021, 05:30
"Восторг и хохот": Жители Болгарии посмеялись над моделью украинского электроброневика
06 марта 2021, 23:10
Откуда у вас столько понтов? — Комаровский осадил пропагандиста Гордона
05 марта 2021, 11:25
"Небольшой подзатыльник" обеспечил спокойную ночь в Донбассе: "А если хорошо по зубам?"
07 марта 2021, 04:40
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.