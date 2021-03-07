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Украинка на внедорожнике разгромила рекламные щиты в Запорожье
07 марта 2021, 22:05 • 2 • Украина
Правоохранители задержали женщину, которая за рулем внедорожника на полной скорости сбивала рекламные баннеры. Соответствующее видео опубликовал 7 марта Telegram-канал Perepichka News
«Новости из Запорожья. Там дама за рулем хладнокровно и последовательно уничтожала рекламные ситилайты в центре города при помощи своего авто», — говорится в посте.
Сперва женщина протаранила на проспекте Соборном два автомобиля, а после выехала на разделительную полосу, где начала сбивать рекламные конструкции.
В отношении хулиганки составили протоколы о совершении ДТП, пьяном вождении и повреждении дорожных сооружений.
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