Украинка на внедорожнике разгромила рекламные щиты в Запорожье

Правоохранители задержали женщину, которая за рулем внедорожника на полной скорости сбивала рекламные баннеры. Соответствующее видео опубликовал 7 марта Telegram-канал Perepichka News«Новости из Запорожья. Там дама за рулем хладнокровно и последовательно уничтожала рекламные ситилайты в центре города при помощи своего авто», — говорится в посте.Сперва женщина протаранила на проспекте Соборном два автомобиля, а после выехала на разделительную полосу, где начала сбивать рекламные конструкции.В отношении хулиганки составили протоколы о совершении ДТП, пьяном вождении и повреждении дорожных сооружений.