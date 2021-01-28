Украинец внезапно смолк, пытаясь оскорбить русских в ПАСЕ: "Знаете, господа Слуцкий и Толстой"

ПАСЕ официально подтвердила полномочия делегации России. От обиды представитель украинской делегации Алексей Гончаренко попытался оскорбить российских делегатов, но в последний момент умолк.

Резолюцию о полномочиях России в ПАСЕ поддержали 107 парламентариев, против выступили 36, а воздержались - 24. Это вызвало настоящую истерику представителей Украины.

Знаете, господа Слуцкий и Толстой. Это там вы граф Толстой, а вы здесь просто [неловкая пауза] простой,

- заявил Гончаренко, не решившись перейти на мат в зале заседания ПАСЕ.

Выпад представителя украинской делегации прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что культурный и интеллектуальный уровень представителей Украины в ПАСЕ с 2014 года нисколько не изменился.

Невыносимо мощный интеллект укро-делегатов в ПАСЕ. Время идёт - ничего не меняется: в 2014-м в зале ПАСЕ раздавались истеричные вопли Ирины Гончаренко и расистские выкрики её коллег по делегации. И в эти дни звучат неумные выпады - от злости и бессилия,

- написал Пушков в своём Telegram-канале.