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Украинец внезапно смолк, пытаясь оскорбить русских в ПАСЕ: "Знаете, господа Слуцкий и Толстой"
28 января 2021, 18:30 • 365 • Политика
ПАСЕ на голосовании подтвердила полномочия российской делегации. У представителей Украины тут же случилась истерика. "Знаете, господа Слуцкий и Толстой", - попытался оскорбить российских делегатов украинец, но смолк на полуслове.
ПАСЕ официально подтвердила полномочия делегации России. От обиды представитель украинской делегации Алексей Гончаренко попытался оскорбить российских делегатов, но в последний момент умолк.
Резолюцию о полномочиях России в ПАСЕ поддержали 107 парламентариев, против выступили 36, а воздержались - 24. Это вызвало настоящую истерику представителей Украины.
- заявил Гончаренко, не решившись перейти на мат в зале заседания ПАСЕ.
Выпад представителя украинской делегации прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что культурный и интеллектуальный уровень представителей Украины в ПАСЕ с 2014 года нисколько не изменился.
- написал Пушков в своём Telegram-канале.
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