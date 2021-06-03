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Украинец в прямом эфире назвал «палача» отношений России и Украины
03 июня 2021, 07:35 • 356 • Украина
Жители Украины считают, что за разрушением отношений между официальными Киевом и Москвой стоят определенные события, спровоцированные конкретными людьми. В частности, таким мнением в эфире украинского телевидения поделился Владимир из Николаева.
Мужчина дозвонился до утреннего эфира телеканала «Наш», где поделился честным мнением относительно того, что на самом деле послужило причиной деградации отношений между Украиной и Россией. Украинец прямо заявил, что процесс саботирования отношений был положен после распада СССР вторым президентом независимой Украины Леонидом Кучмой. Якобы именно он выбрал курс, направленный на планомерное ухудшение связей с Москвой.
Окончательным «палачом», приговорившим отношения между соседними странами, стал Майдан в 2014 году, считает украинец, мнение которого передает Федеральное агентство новостей.
«Эти отношения начали разрываться еще со времен Кучмы, понимаете? <…> Это он начал, это все пошло оттуда. А потом Майдан полностью убил наши отношения», - поделился своим видением ситуации Владимир из украинского города Николаева.
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