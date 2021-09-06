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Украинец в Москве озвучил угрозу для России: "На коленки встанете. Будете извиняться!"
06 сентября 2021, 20:30 • 154 • Политика
Экономист Александр Охрименко приехал из Киева в Москву, чтобы озвучить угрозу для России. Он сделал это в прямом эфире на федеральном телеканале. "На коленки встанете. Будете извиняться!" – заявил украинец.
В эфире программы "60" минут обсуждалась новость о начале сертификации украинских аэродромов. Эксперты НАТО проверят, насколько они соответствуют стандартам Альянса. В частности, могут ли там садиться и взлетать натовские самолёты, можно ли использовать эти аэродромы для ведения боевых действий.
Об этом рассказал один из гостей студии – киевский экономист Александр Охрименко. На это политолог Олег Матвейчев напомнил, что американские самолёты и в Афганистане были до недавнего времени. А потом стремительно отправились восвояси.
Охрименко возмутился, дав понять, что между Афганистаном и Украиной большая разница. По мнению экономиста, если украинские аэродромы превратят в военные базы Альянса, то русским "несдобровать.
"И тогда газовый поток, вы на коленки встанете, и всё остальное! И ещё будете извиняться за оккупацию Крыма и за Донбасс!" – эмоционально, но достаточно сбивчиво озвучил угрозу эксперт.
Ранее экономический эксперт Виктор Скаршевский обрисовал перспективы Украины в НАТО. Киев уже совершил фатальную ошибку. "Стране конец", - утверждает специалист.
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