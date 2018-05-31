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Украинец Цымбалюк назвал себя «исполнителем убийства» Бабченко
31 мая 2018, 21:39 • 102 • Украина
Украинец Алексей Цымбалюк заявил, что является «исполнителем убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
© Reuters
«После обнародования записи получения мной аванса за убийство человека без изменения моего голоса шифроваться смысла не вижу», — пояснил он.
Цымбалюк добавил, что дал подписку о неразглашении, поэтому «никаких интервью в ближайшее время не будет».
Ранее суд в Киеве сообщил, что предполагаемого организатора «убийства» Бабченко зовут Борис Герман.
29 мая сообщалось, что Аркадий Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве. На следующий день в СБУ заявили, что «убийство» Бабченко было частью спецоперации.
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