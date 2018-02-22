Украинец-русофоб Ковтун терпит унижение на российских ток-шоу за миллионный гонорар

ЗА ТРИ ЧАСА – 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Что только ни делали с записным украинцем Вячеславом Ковтуном на российских ток-шоу. И били, и обзывали, и унижали – а ему хоть бы хны! Ковтун лишь ехидно посмеивается над разъяренными патриотами и продолжает гнуть свою антирусскую линию. И, как оказалось, делает он это не бесплатно! «КП» уже писала про заоблачные гонорары американца Майкла Бома, поляка Якуба Корейба, других заморских и незалежных звезд российского ТВ.

Ковтун получил по морде.Вечер с Владимиром Соловьевым от 07.06.15 сегодня.Полный эфир..Ковтун получил по морде.Вечер с Владимиром Соловьевым от 07.06.15 сегодня.Полный эфир.

И вот эти цифры подтвердил известный украинский блогер Анатолий Шарий. Он опубликовал снимок сценария политического шоу «Место встречи». Там указаны все «ценники» гостей. Самый дорогой эксперт – как раз Вячеслав Ковтун, который за три часа прямого эфира берет 25 тысяч рублей.

Анатолий Шарий опубликовал этот снимок сценария политического шоу «Место встречи».

- Ну 25 тысяч - это не самый крупный гонорар, который получает Ковтун за эфир, - поделился с "КП" Шарий. – Хотя слышал, что в России люди в месяц получают по 25 тысяч рублей. А тут такие деньги за три часа. К нему можно было относиться как к дурачку и клоуну. Но! Если бы он не изображал "украинцев". Я читал комментарии, многие пишут, что Ковтун - это представитель упоротых украинцев. А я говорю, что нет. Он специально играет дурака, говорит лозунгами и подстраивается под телеведущих, чтобы им было удобнее его пинать. И у зрителя складывается впечатление: если украинец приезжает на эфир, его можно загнать под стол доводами. Я не верю, что если бы в эфир приехал Андрей Билецкий (командир батальона «Азов», депутат Верховной Рады, - ред.), ведущие смогли бы с ним так легко и остроумно расправиться. А такой клоун как Ковтун, с моей точки зрения, унижает украинцев.

Ну а месячный чес с телегастролей Ковтуна оборачивается кругленькой суммой с шестью нулями.

- В месяц он получает где-то миллион, - подсчитал Шарий. - У него в Москве есть квартира. Мы ее даже нашли и поговорили с его соседями. Но кроме Ковтуна есть другие "украинцы". Получает деньги, например, Дмитрий Суворов. Он самый низко оплачиваемый эксперт. Его развели на подписание контракта. За эфир Суворов берет по 10 тысяч рублей. И он ходит в вышиванке и орет.

Вот оно как! Бабульки глотают корвалол литрами, наслушавшись мерзостей от Ковтуна про Россию-матушку. А ему за это еще и отваливают такие деньжищи. За три часа он получает почти три месячных пенсии обычного российского старика. Но зачем же нужен нашим телевизионщикам такой цирк-Шапито?

Украинец Дмитрий Суворов неплохо зарабатывает, появляясь в студии ведущих ток-шоу России.Фото: НТВ

«ЛЮДЯМ НУЖЕН ЗЛОДЕЙ НА ЭКРАНЕ»

Кочующие с одной программы на другую «враги России» больше похожи на героев анекдотов. Вот украинец-дуболом Ковтун, вот американец-мямля Бом, вот поляк-тугодум Корейба. Эти актеры формируют у зрителей образ тех стран, которые они представляют. Ну и вдобавок зарубы «наших» и «не наших» дают хорошие рейтинги.

- Без оппонирующей стороны ток-шоу невозможны, - поделился завсегдатай политических телепрограмм, лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев. - Так же невозможны всякие «Большие стирки» без мужа-изменника, которого вся страна будет ненавидеть. Народу нужен злодей на экране. Люди смотрят, рекламодатели на этом зарабатывают. И еще сейчас выгодно демонстрировать Украину «комичной». Ковтуна показывают как лицо Майдана. И Вячеслав - один из самых ярких образов современной Украины. С этой ролью он успешно справляется.

Остается еще один вопрос. Выходит, на русских людей залетные «политологи» выливают ушаты грязи за наши же российские деньги?

- Именно поэтому я никогда не поднимал вопрос о том, чтобы мы кому-то оплачивали эфир. У нас очень жесткая позиция, к нам за честь считают прийти гости, поэтому денег платить не надо, - поделился с "Комсомолкой" телеведущий Владимир Соловьев. - Могу сказать не в защиту других программ. Работавший на "Би-би-си" фон Эггерт 15 лет назад пригласил меня на эфир. И когда я вышел из студии, он попытался передать мне гонорар. Я отказался. Это распространённая практика на многих западных СМИ, что время эксперта оплачивается.

Только вот сами украинские эксперты отказываются открывать суммы своих гонораров и увиливают от разговора, бросая трубки.

- Мне неинтересно это вообще обсуждать, такую хрень! Все, до свидания! – сказал мне по телефону Ковтун несколько месяцев назад, когда «КП» разузнала его «ценники».

И чего же он так скромничает? Стыдно перед оплёванными им русскими людьми? Да нет, какой там стыд. Скорее, коммерческая тайна и контракт с телеканалом запрещают ему рассказать всю правду о полученных в кассе сребрениках.

ВСЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ МОРДОБОЕМ

Нет-нет, а в эфире кто-нибудь да саданет кулачищем «врагу России» по лицу. Так Ковтуна побил другой украинец Юрий Кот за угрозы сыну. Американца-дохляка Майкла Бома «помутузил» ведущий Артем Шейнин. Ну чего далеко ходить? Прямо сегодня, 22 февраля, на НТВ Андрей Норкин пошел в рукопашный с украинцем Дмитрием Суворовым (по сведениям блогера Шария, Суворов получает 10 тысяч за эфир).

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В конце концов, политические страсти выходят далеко за рамки телевизионной студии. Вот поляк Томаш Мацейчук будет биться в боксерском поединке с политологом Русланом Осташко. Томаш назвал советских солдат «красными фашистами». Кстати, источник рассказал «КП», что поляк-русофоб берет за один эфир от 10 до 15 тысяч рублей.

- Мне писали тысячи людей, которые просили от них ударить Томаша за его слова, - поделился с "Комсомолкой" Руслан Осташко. - Уже пора задуматься нашим миграционным службам, кого пускать в Россию. Трудно представить, чтобы в США выводили в эфир иностранцев, поливающих американцев грязью. Многие приезжие антироссийские эксперты играют роль. Они пытаются быть максимально яркими - от этого зависит их благосостояние. А мы ничего не играм, мы говорим свои убеждения. И когда украинцы и поляки перегибают палку, эмоции зашкаливают и в студии даже происходят драки. Хотя, понимаю, делать этого нельзя.