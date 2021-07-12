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Украинец принял в штыки статью Путина: "Между народами - ментальный разрыв"
12 июля 2021, 23:10 • 122 • Политика
Украинский политолог Сергей Запорожский принял в штыки статью президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". "Между народами - ментальный разрыв", - отметил он.
Политолог не согласился с главным тезисом Путина о том, что русские, украинцы и белорусы - это всё один большой народ. По его словам, русские и украинцы действительно многое прошли вместе, а после столетий ассимиляции они просто не могут быть непохожими. И всё же, уверен собеседник Царьграда, это два разных народа.
Эксперт считает, что максимально похожими русские и украинцы были в начале 90-х годов, когда в Москве люди тоже выходили на митинги сотнями тысяч и требовали европейского пути развития, чтобы "сбросить с себя коммунистическое ярмо".
Однако с 2005-2006 годов мнение русских о будущем страны принципиально поменялось, и они снова начали отстаивать возрождение Советского Союза в рамках современной России.
Напомним, что в 90-х годах Россия, как и современная Украина, делала ставку на Запад. Иностранные структуры точно так же пытались контролировать политические и экономические процессы внутри страны, активно скупали землю и предприятия, предоставляли своих консультантов и давали кредиты с политическими условиями. Однако как только Москва начала проявлять самостоятельность и отстаивать свои интересы, Запад объявил её врагом. Таким образом, можно констатировать, что Украина сегодня повторяет негативный опыт России 30-летней давности.
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