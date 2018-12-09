Украинец попытался провезти в Россию почти 1 млн рублей в ботинках

Гражданин Украины попытался пересечь границу с Россией, спрятав в ботинках почти 1 млн незадекларированных рублей, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Как отмечается, в пункте пропуска «Журавлёвка» 46-летний мужчина привлёк внимание работников погранслужбы чрезмерным волнением. В связи с подозрительным поведением было принято решение провести более тщательный досмотр его вещей.

Под стелькой в обуви задержанного пограничники обнаружили около 1 млн рублей.

«Валюта изъята в установленном порядке, лицо передано компетентным органам», — отметили в пресс-службе ведомства.

В апреле 2017 года сообщалось, что сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали гражданина страны при попытке провезти боеприпасы в Крым.