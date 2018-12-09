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Украинец попытался провезти в Россию почти 1 млн рублей в ботинках
09 декабря 2018, 19:24 • 98 • Украина
Гражданин Украины попытался пересечь границу с Россией, спрятав в ботинках почти 1 млн незадекларированных рублей, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
©dpsu.gov.ua
Как отмечается, в пункте пропуска «Журавлёвка» 46-летний мужчина привлёк внимание работников погранслужбы чрезмерным волнением. В связи с подозрительным поведением было принято решение провести более тщательный досмотр его вещей.
Под стелькой в обуви задержанного пограничники обнаружили около 1 млн рублей.
«Валюта изъята в установленном порядке, лицо передано компетентным органам», — отметили в пресс-службе ведомства.
В апреле 2017 года сообщалось, что сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали гражданина страны при попытке провезти боеприпасы в Крым.
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