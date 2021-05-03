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Украинец получил приговор за лайки в «Одноклассниках»

03 мая 2021, 07:10  •  73 • Украина

Конотопский горрайонный суд Сумской области вынес наказание местному жителю за «распространение материалов с призывами к изменениям территории Украины и свержению власти». Причем речь идет даже не о распространении, а только лайках в соцсети, правда, последняя запрещена в Украине. Обвиняемый работает машинистом электровоза в локомотивном депо Конотопа, и в октябре–ноябре 2020 позволил себе четыре раза лайкнуть «не те материалы».

«Обвиняемый, вопреки указу президента о запрете на пользование сайтом “Одноклассники”, заходил на этот ресурс через VPN. В данной соцсети человек ставил отметки “Класс” и “Супер” материалам в ленте, которые распространяли другие пользователи. После таких действий материал становился видимый и автоматически распространялся в лентах 37 друзей обвиняемого. Зафиксировано четыре случая, когда мужчина отмечал материалы сепаратистского и антиукраинского содержания с призывами к свержению власти», — сказано в решении суда.

В частности, железнодорожник поставил лайк под «иллюстрацией в виде красной пятиконечной звезды, внутри которой изображены элементы государственного герба СССР в виде серпа и молота, под которыми имеется надпись “Один народ”; над указанной звездой изображены государственные флаги Российской Федерации (бело-сине-красный), Украины (желто-голубой) и Республики Беларусь (красно-зеленый), а также текст следующего содержания: “Никто не забыт, ничто не забыто! Свергнуть действующую власть Киева! Только тогда мы сможем объединиться в составе России, Белоруссии и Украины по принципу Триединства!!! Кто согласен — Лайк и Репост! Наша сила — в единстве!».

В другой публикации было написано: «Хватит кормить Бандеру и Киев, юг и восток — присоединяйся к России!».

Поскольку конотопец признал свою вину, ему присудили три года лишения свободы условно (т. е. освободив его с испытательным сроком в один год). Также судебные издержки — в данном случае речь идет о 16 тысяч гривен за проведение упомянутых лингвистических экспертиз — по закону должен покрыть осужденный, однако суд освободил его от этой обязанности.

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