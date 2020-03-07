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Украинец насмешил Скабееву словами о том, что с водой в Крым «затечет суверенитет Украины»

07 марта 2020, 08:59  •  150 • Политика

Украинец насмешил Скабееву

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» обсудили странное поведение нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который сначала заявил, что Киев должен обеспечить водой украинцев, живущих в Крыму, а потом заявил, что «это невозможно».

Объяснить переменчивость позиции главы украинского кабмина взялся депутат территориальной общины Гордей Белов. Сначала украинец заявил, что Шмыгаль не отказывался от своих слов о подаче воды в Крым, произнесенных в эфире украинского телеканала «1+1». Но когда защитнику Киева на российском телевидении показали пост, написанный премьер-министром Украины в Facebook, в котором он говорит, что подача воды невозможна по техническим причинам, Гордей Белов тоже был вынужден поменять свою риторику.

«20 тысяч гектаров почвы в Крыму выгорело из-за того, что нет воды. Согласно Конституции Украины, все недра и ресурсы Крыма принадлежат Украине. Он (Денис Шмыгаль) рассуждает с точки зрения украинской конституции», — заявил Белов.

Украинец насмешил Скабееву словами о том, что с водой в Крым «затечет суверенитет Украины»

Украинец насмешил Скабееву словами о том, что с водой в Крым «затечет суверенитет Украины»

Ведущая программы Ольга Скабеева поинтересовалась у Белова, в какой именно момент Шмыгаль руководствовался Конституцией Украины — когда говорил о том, что надо подавать воду в Крым, или когда говорил, что это невозможно.

Белов на этот вопрос не ответил, но назвал происходящее «таянием льда» между Украиной и Россией.

«Ловите момент», — подчеркнул украинский эксперт.

Скабеева заявила, что ловить тут нечего, потому что воду сначала предложили подавать, а потом отказались это делать, да еще и завели старую пластинку об оккупации Крыма, которой, на самом деле, не было, а был всенародный референдум, на котором крымчане почти единогласно проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с РФ.

«России просто нужно отказаться от своих амбиций и подумать о людях, которые живут в северном Крыму, и у которых горят урожаи, у которых почва пропиталась солью, — настаивал Гордей Белов. — Сейчас Украина предлагает вам пустить воду. Впервые за пять лет».

Украинец насмешил Скабееву словами о том, что с водой в Крым «затечет суверенитет Украины»

Украинец насмешил Скабееву словами о том, что с водой в Крым «затечет суверенитет Украины»

Pr Scr youtube.com / 60 минут

Тогда в разговор вмешался соведущий политического ток-шоу Евгений Попов. Он уточнил у украинца, где и когда Украина предложила Крыму воду.

«Премьер-министр объявил тренд», — ответил на это Белов.

«Он не предлагает пустить воду в Крым. Он говорит, что это технически невозможно. Но зачем вообще нужно было об этом говорить?» — удивился Попов.

Украинец насмешил Скабееву словами о том, что с водой в Крым «затечет суверенитет Украины»

Украинец насмешил Скабееву словами о том, что с водой в Крым «затечет суверенитет Украины»

«Это вы не хотите, чтобы крымчанам подавали воду, потому что вместе с водой в Крым будет затекать суверенитет Украины, — ответил вдруг Белов. — И это ваш истинный страх».

Его слова насмешили обоих ведущих программы.

«Смотрите, чтобы не затек, не дай бог», — сквозь смех произнесла Скабеева.

Марина Степанова

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