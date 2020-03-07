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Украинец насмешил Скабееву словами о том, что с водой в Крым «затечет суверенитет Украины»
07 марта 2020, 08:59 • 150 • Политика
В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» обсудили странное поведение нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который сначала заявил, что Киев должен обеспечить водой украинцев, живущих в Крыму, а потом заявил, что «это невозможно».
Объяснить переменчивость позиции главы украинского кабмина взялся депутат территориальной общины Гордей Белов. Сначала украинец заявил, что Шмыгаль не отказывался от своих слов о подаче воды в Крым, произнесенных в эфире украинского телеканала «1+1». Но когда защитнику Киева на российском телевидении показали пост, написанный премьер-министром Украины в Facebook, в котором он говорит, что подача воды невозможна по техническим причинам, Гордей Белов тоже был вынужден поменять свою риторику.
Украинец насмешил Скабееву словами о том, что с водой в Крым «затечет суверенитет Украины»
Ведущая программы Ольга Скабеева поинтересовалась у Белова, в какой именно момент Шмыгаль руководствовался Конституцией Украины — когда говорил о том, что надо подавать воду в Крым, или когда говорил, что это невозможно.
Белов на этот вопрос не ответил, но назвал происходящее «таянием льда» между Украиной и Россией.
Скабеева заявила, что ловить тут нечего, потому что воду сначала предложили подавать, а потом отказались это делать, да еще и завели старую пластинку об оккупации Крыма, которой, на самом деле, не было, а был всенародный референдум, на котором крымчане почти единогласно проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с РФ.
Украинец насмешил Скабееву словами о том, что с водой в Крым «затечет суверенитет Украины»
Pr Scr youtube.com / 60 минут
Тогда в разговор вмешался соведущий политического ток-шоу Евгений Попов. Он уточнил у украинца, где и когда Украина предложила Крыму воду.
Украинец насмешил Скабееву словами о том, что с водой в Крым «затечет суверенитет Украины»
Его слова насмешили обоих ведущих программы.
Марина Степанова
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