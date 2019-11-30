Украинец дошутился на российском ТВ: Эксперта Животовского навсегда изгнали из эфира

Украинский эксперт Кирилл Животовский был навсегда изгнан из эфира политического ток-шоу "Кто против" за антисемитские шутки и заявления. Инцидент произошёл в недавнем выпуске телепередачи.

В ходе эфира бывший украинский министр транспорта и один из лидеров еврейских общественных движений Украины Евгений Червоненко заявил, что его страна бьёт рекорды по уровню антисемитизма. Причиной этого Червоненко назвал заигрывания Киева с националистами, переписывание истории и героизацию нацистских преступников времён Второй мировой.

В ответ украинский эксперт Кирилл Животовский озвучил весьма неуместную шутку, обыгрывающую стереотипы о евреях. Ведущий программы Дмитрий Куликов сделал украинцу предупреждение и потребовал впредь воздержаться от подобных шуток.

Однако Животовский заявил, что это вовсе не шутка, а "рассуждения о положении лиц с гражданством на Украине". Это стало последней каплей. Ведущий показал украинскому эксперту "красную карточку" и навсегда изгнал из эфира телепередачи.