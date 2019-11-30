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Украинец дошутился на российском ТВ: Эксперта Животовского навсегда изгнали из эфира

30 ноября 2019, 05:09  •  166 • Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали с российского ТВ за шутку о евреях. "Этого в эфире никогда не будет", - пообещал ведущий политического ток-шоу "Кто против" Дмитрий Куликов.
Украинский эксперт Кирилл Животовский был навсегда изгнан из эфира политического ток-шоу "Кто против" за антисемитские шутки и заявления. Инцидент произошёл в недавнем выпуске телепередачи.
В ходе эфира бывший украинский министр транспорта и один из лидеров еврейских общественных движений Украины Евгений Червоненко заявил, что его страна бьёт рекорды по уровню антисемитизма. Причиной этого Червоненко назвал заигрывания Киева с националистами, переписывание истории и героизацию нацистских преступников времён Второй мировой.
В ответ украинский эксперт Кирилл Животовский озвучил весьма неуместную шутку, обыгрывающую стереотипы о евреях. Ведущий программы Дмитрий Куликов сделал украинцу предупреждение и потребовал впредь воздержаться от подобных шуток.
Однако Животовский заявил, что это вовсе не шутка, а "рассуждения о положении лиц с гражданством на Украине". Это стало последней каплей. Ведущий показал украинскому эксперту "красную карточку" и навсегда изгнал из эфира телепередачи.
"Этого в эфире никогда не будет", - цитирует "Экономика Сегодня" слова Дмитрия Куликова.

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