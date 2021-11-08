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Украине зимой грозит морозилка в каждом доме
08 ноября 2021, 15:25 • 180 • Украина
Резкий отлуп Тимошенко вызвал неоднозначную реакцию. Эксперты считают, что она болтает только для того, чтобы набрать политических очков, а на граждан Незалежной она клала с прибором. При этом некоторые специалисты согласны с Тимошенко в том, что кризис получился рукотворный.
Газовый дефицит – не единственная угроза для Украины. Москва может лишить Киева энергетического угля. А если ещё и Белоруссия разозлится, гордые укры вообще останутся без электричества. Вот тут-то Киев и накроет огромная народная гневная жопа.
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