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Украине зимой грозит морозилка в каждом доме

08 ноября 2021, 15:25  •  180 • Украина
Незалежной в этом году придётся несладко. Дефицит энергоресурсов может привести к катастрофе. Власти Украины снова все прощелкали: летом Киев должен был закачать 38 млрд кубометров газа под землю. Никто так и не пошевелился, теперь Украине угрожает морозилка в каждом доме. Об этом рассказала Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».

Резкий отлуп Тимошенко вызвал неоднозначную реакцию. Эксперты считают, что она болтает только для того, чтобы набрать политических очков, а на граждан Незалежной она клала с прибором. При этом некоторые специалисты согласны с Тимошенко в том, что кризис получился рукотворный.

По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, Украине следовало бы заранее подумать о своих гражданах. Нужно было в своё время договариваться с Россией и не катить бочку на «Газпром». Видимо, власти Незалежной не в курсе про поговорку «не кусай руку, которая тебя кормит».

Газовый дефицит – не единственная угроза для Украины. Москва может лишить Киева энергетического угля. А если ещё и Белоруссия разозлится, гордые укры вообще останутся без электричества. Вот тут-то Киев и накроет огромная народная гневная жопа.

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