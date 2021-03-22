Украине запрещают пользоваться источниками энергии Литвы

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Двойственный подход союзников Незалежной: то, что позволено Вильнюсу, не разрешается Киеву

Украина должна отказаться от закупок электроэнергии в Белоруссии. На этом настаивают в Литве. При этом сама прибалтийская республика живет за счет поставок электричества по контрактам с Минском.

О том, что Прибалтика против строительства АЭС в Белоруссии, украинским властям напомнил на прошлой неделе президент Литвы Гитанас Науседа. Выступая с трибуны Верховной рады, он подчеркнул, что атомная электростанция около Гродно не только представляет экологическую опасность, но и является инструментом для расширения российского влияния.

"Хочу публично попросить власть Украины и ее народ поддержать позицию стран Балтии относительно белорусской АЭС и не покупать электроэнергию, произведенную в Островце",

– высказался Науседа. Он дал понять, что такое послушание будет вознаграждено. В частности, ранее Литва обещала отправить на Украину излишки вакцины от коронавируса – потом, когда в ней не будут нуждаться граждане ЕС.

Между тем, сама Литва получает электроэнергию из Белоруссии и России. В 2020 г. объем таких поставок составил почти 40% от общего потребления в республике. На это обратил внимание украинский нардеп Андрей Герус.

"Несмотря на то, что Литва потребляет электроэнергии в 12,4 раза меньше, чем Украина, импорт в Литву из РФ и РБ в 2020 году был в 30 раз больше, чем соответствующий импорт в Украину",

– приводят Українськi Новини слова Геруса. Причем Киев импортирует электроэнергию только в сезон холодов, а Литва, у которой есть возможности получать электричество из других источников, импортирует его из Белоруссии круглый год, поскольку этот вариант самый дешевый.

При этом эксперты уже поясняли, что Литва, активно выступающая против БелАЭС, на деле не сможет отказаться от произведенной там электроэнергии, поскольку снабжение Прибалтики и североевропейских стран идет через энергобиржу Nord Pool, с которой сотрудничают также Россия и Белоруссия.

Ранее глава украинской энергетики Юрий Витренко объяснял, почему Незалежная не может отказаться от поставок электричества из РФ и РБ.