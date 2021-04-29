Саур-Могила под Донецком. Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com

Киеву необходимо найти другую мотивацию для возвращения региона в Незалежную вместо стрельбы

Между Киевом и республиками Донбасса в вопросе урегулирования конфликта "дверь почти закрыта". С таким предупреждением в адрес руководства Незалежной выступил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на сегодняшнем брифинге.

Он обратил внимание на очень противоречивую позицию киевского режима, когда его представители обращаются к жителям Крыма и Донбасса с утверждением, что они являются частью соборной, и что ненька якобы хочет их возвращения. Однако в реальности власти Украины все делают, чтобы этого не случилось.



"Ну, вопрос Крыма закрыт, как вы знаете. Вопрос Донбасса не закрыт, но дверь почти захлопнулась, потому что люди там ежедневно становятся мишенью для пуль, прилетающих со стороны украинских сил. У них очень низкая мотивация возвращаться назад", – подчеркнул Полянский.

Такой способ руководства Незалежной вернуть в свое лоно мятежный шахтерский край российский дипломат назвал весьма сомнительным, передает РИА "Новости".

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин открытым текстом дал понять своему украинскому коллеге, что он готов с ним встретиться в Москве для обсуждения проблем межгосударственных отношений, например, давления на русский языка в Незалежной или попытки разрушить русскую православную церковь в соборной.

Однако для разрешения конфликта в Донбассе киевские руководители должны встречаться с лидерами ДНР и ЛНР, подчеркнул президент РФ.

