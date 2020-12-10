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Украине угрожает экологическая катастрофа из-за остановки работы урановых шахт

10 декабря 2020, 16:35  •  104 • Украина

«Из-за отсутствия денежных средств в Украине остановилась работы на трех месторождениях по добыче урана. Если шахтам отключат ещё и электричество, может произойти крупномасштабное отравление грунтовых вод, - пишет немецкое СМИ.

«Добыча урана в Украине практически остановлена. Как сообщает немецкое информационное агентство DPA, из-за отсутствия финансирования были остановлены конвейерные ленты всех трех урановых шахт страны - на государственных добывающих предприятиях в кировоградской области функционируют лишь экстренные службы, обеспечивающие вентиляцию, откачку и очищение воды. Почти 5000 работников находятся в неоплачиваемом отпуске. Причина – долги государственного концерна Энергоатом в размере почти 4 миллиона евро. Это предприятие является единственным покупателем урана», - уточняет DPA.

Украинские СМИ тем временем информируют о том, что компании, эксплуатирующей урановые шахты, банкротство грозит уже весной – на шахтах уже давно формировалась задолженность по зарплате, и наблюдался дефицит спецодежды, а также оборудования. По данным немецкого информационного агентства, представители профсоюзов опасаются отключения электричества из-за неоплаченных счетов. Если это произойдёт, то станет невозможной откачка шахтных вод, что приведет к радиоактивному заражению грунтовых вод в кировоградской области, и вызовет экологическую катастрофу», - резюмирует Spiegel, напоминая о последствиях взрыва на Чернобыльской АЭС.

На фоне таких тревожных новостей можно отметить, что катастрофическая ситуация в украинской атомной энергетике похоже выпала из сферы интересов официального Берлина. Так, в эти дни в виртуальном режиме проходят германо-украинские энергетические консультации, о чем сообщает министерство экономики и энергетики ФРГ. По информации ведомства, главными темами двухстороннего обмена мнениями станут «трансформация сектора угледобычи, производство водорода, энергетическая эффективность, а также возобновляемая энергетика».

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