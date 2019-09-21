Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Антиглобализм и консерватизм: Русский ответ американскому проекту «Большой Ближн...
На словах были героями: В "Зону 51" собирались 1,5 миллиона, а в итоге...
США ударили санкциями по Центробанку Ирана
"Мы не можем просто бегать с шашками": На Украине хотят отнимать землю...
Главная / Политика

Украине стоит забыть о НАТО и ЕС: Эксперт о призрачных перспективах Киева

21 сентября 2019, 02:09  •  75 • Политика
Эксперт Руслан Осташко прокомментировал призрачные перспективы Киева на евроинтеграцию, посоветовав украинцам забыть о НАТО и ЕС.
Украина может забыть о перспективах вступление в Евросоюз и НАТО. Об этом РИА ФАН заявил политический аналитик Руслан Осташко.
По мнению эксперта, воинственная риторика и требования НАТО нужны Киеву для внутреннего пользователя. Это доказывает, что во время встреч на уровне министров или высокопоставленных политиков риторика украинских властей сильно меняется, а тема о вступлении в военный альянс уходит на второй план.
Украинцы сейчас готовы голосовать только за евроинтеграцию, так как это позволит им уехать на заработки в Европу.
"Рядовые граждане до сих пор в это верят, поэтому украинские политики и выступают с такими речами", - добавил Осташко.
Проблема также заключается в том, что европейские партнеры Украины все чаще поднимают вопрос даже о целесообразности безвизового режима.

Сроков уже не ставим

Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина продолжит работу над вступлением в НАТО. При этом, уточнил он, что Киев не ставит перед собой конкретных сроков.
При этом он отметил, что у страны также есть перспективы стать членом НАТО. Однако и здесь Пристайко напомнил, что для достижения этой цели в Незалежной надо провести реформы.
Однако, подчеркнул министр, Украина имеет полное право требовать своего принятия в блок, так как она "является европейской демократией" и "чувствует, что готова вносить вклад в общую евроатлантическую безопасность".

Но закон есть

Отметим, что ранее все свое рвение взять равнение на ЕС и НАТО было закреплено особым законом. В начале этого года, тогдашний украинский лидер Петр Порошенко подписал закон, который закрепил в конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО.

В соответсвии с данным документом, президент Украины есть "гарант реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства" в ЕС и Североатлантический альянс.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
20 сентября 2019, 22:54
Спикера Совета Федерации выберут 25 сентября
20 сентября 2019, 22:54
"Уничтожат весь славянский мир": Экс-депутат Рады выступил против продажи крови украинцев иностранцам
20 сентября 2019, 22:54
Дело Болтона живёт и процветает? Почему внешнеполитическим "болтунам и двоечникам" не стоит раскрывать рот на Иран
21 сентября 2019, 02:09
Украине стоит забыть о НАТО и ЕС: Эксперт о призрачных перспективах Киева
20 сентября 2019, 22:54
США ударили санкциями по Центробанку Ирана
20 сентября 2019, 17:39
Медведев назвал глупостью слова американского генерала о ПРО Калининградской области
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 сентября 2019, 02:09
«Ничтожные претензии»: МИД России ответил Эстонии
21 сентября 2019, 02:09
Болтона убрали, но политика не изменится: Совфед оценил перестановки в Белом доме
21 сентября 2019, 02:09
На словах были героями: В "Зону 51" собирались 1,5 миллиона, а в итоге не д...
21 сентября 2019, 02:09
Когда на Украине ждать новый переворот: К Порошенко приехал режиссёр Евромайдана
21 сентября 2019, 02:09
"Сунетесь – будем сбивать": Коротченко дал напутствие дерзкому генералу
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 сентября 2019, 22:39
Украине придется перекачивать российский газ в ЕС даже без контракта с Москвой - источник
15 сентября 2019, 09:24
«Выполнили свой долг»: как была отбита террористическая атака на Дагестан в 1999 году
17 сентября 2019, 03:54
"Сравнение достойно": В ответ на нападки Польшу уязвили цитатой Черчилля
16 сентября 2019, 08:24
Записки Колорадского Таракана. Весь мир театр, и только Украина – цирк!
16 сентября 2019, 11:39
Лимитрофы, кормившиеся с транзита, могут вешаться (Ростислав Ищенко)
14 сентября 2019, 04:24
В случае военного конфликта с Россией...
14 сентября 2019, 04:24
"У "Газпрома" есть альтернатива": Стало известно, когда поток газа из России по OPAL будет ограничен
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.