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Украине стоит забыть о НАТО и ЕС: Эксперт о призрачных перспективах Киева
21 сентября 2019, 02:09 • 75 • Политика
Эксперт Руслан Осташко прокомментировал призрачные перспективы Киева на евроинтеграцию, посоветовав украинцам забыть о НАТО и ЕС.
Украина может забыть о перспективах вступление в Евросоюз и НАТО. Об этом РИА ФАН заявил политический аналитик Руслан Осташко.
По мнению эксперта, воинственная риторика и требования НАТО нужны Киеву для внутреннего пользователя. Это доказывает, что во время встреч на уровне министров или высокопоставленных политиков риторика украинских властей сильно меняется, а тема о вступлении в военный альянс уходит на второй план.
Украинцы сейчас готовы голосовать только за евроинтеграцию, так как это позволит им уехать на заработки в Европу.
"Рядовые граждане до сих пор в это верят, поэтому украинские политики и выступают с такими речами", - добавил Осташко.
Проблема также заключается в том, что европейские партнеры Украины все чаще поднимают вопрос даже о целесообразности безвизового режима.
Сроков уже не ставим
Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина продолжит работу над вступлением в НАТО. При этом, уточнил он, что Киев не ставит перед собой конкретных сроков.
При этом он отметил, что у страны также есть перспективы стать членом НАТО. Однако и здесь Пристайко напомнил, что для достижения этой цели в Незалежной надо провести реформы.
Однако, подчеркнул министр, Украина имеет полное право требовать своего принятия в блок, так как она "является европейской демократией" и "чувствует, что готова вносить вклад в общую евроатлантическую безопасность".
Но закон есть
Отметим, что ранее все свое рвение взять равнение на ЕС и НАТО было закреплено особым законом. В начале этого года, тогдашний украинский лидер Петр Порошенко подписал закон, который закрепил в конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО.
В соответсвии с данным документом, президент Украины есть "гарант реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства" в ЕС и Североатлантический альянс.
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