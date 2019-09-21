Украине стоит забыть о НАТО и ЕС: Эксперт о призрачных перспективах Киева

Украина может забыть о перспективах вступление в Евросоюз и НАТО. Об этом РИА ФАН заявил политический аналитик Руслан Осташко.

По мнению эксперта, воинственная риторика и требования НАТО нужны Киеву для внутреннего пользователя. Это доказывает, что во время встреч на уровне министров или высокопоставленных политиков риторика украинских властей сильно меняется, а тема о вступлении в военный альянс уходит на второй план.

Украинцы сейчас готовы голосовать только за евроинтеграцию, так как это позволит им уехать на заработки в Европу.

"Рядовые граждане до сих пор в это верят, поэтому украинские политики и выступают с такими речами", - добавил Осташко.

Проблема также заключается в том, что европейские партнеры Украины все чаще поднимают вопрос даже о целесообразности безвизового режима.

Сроков уже не ставим

Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина продолжит работу над вступлением в НАТО. При этом, уточнил он, что Киев не ставит перед собой конкретных сроков.

При этом он отметил, что у страны также есть перспективы стать членом НАТО. Однако и здесь Пристайко напомнил, что для достижения этой цели в Незалежной надо провести реформы.

Однако, подчеркнул министр, Украина имеет полное право требовать своего принятия в блок, так как она "является европейской демократией" и "чувствует, что готова вносить вклад в общую евроатлантическую безопасность".

Но закон есть

Отметим, что ранее все свое рвение взять равнение на ЕС и НАТО было закреплено особым законом. В начале этого года, тогдашний украинский лидер Петр Порошенко подписал закон, который закрепил в конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО.



В соответсвии с данным документом, президент Украины есть "гарант реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства" в ЕС и Североатлантический альянс.