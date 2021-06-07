Украине стоит начать напрягаться. Политолог рассказал о повороте в деле MH17

Украине стоит начать напрягаться из-за нового поворота в деле о крушении самолёта MH17. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов, комментируя решение голландского суда.

Суд в Гааге больше будет пытаться получить у США спутниковые снимки, которые могли пролить свет на обстоятельства авиакатастрофы. Он уже дважды подавал запрос, но каждый раз американцы отвечали отказом. Судебный следователь пришёл к выводу, что "данное требование удовлетворить не представляется возможным".

Баширов считает, что отказ от запроса на получение спутниковых снимков играет против Украины.

Украине стоит начать напрягаться еще по одному кейсу, - пишет он в Telegram.

Скриншот:Telegram/Политджойстик/Politjoystic

Напомним, что малайзийский самолёт Boeing-777 разбился в 2014 году. Голландская прокуратура настаивает на том, что лайнер был сбит ракетой комплекса "Бук", которую якобы выпустили ополченцы Донбасса.

Примечательно, что следователи сразу начали отстаивать эту версию, не рассматривая иных вариантов. Они также отказывались брать доказательства от экспертов из России, хотя сведения, представляемые Украиной, охотно и быстро приобщались к делу.