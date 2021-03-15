Украине сделали последнее предупреждение по Крыму: "Будем воспринимать как угрозу агрессии"

МИД прокомментировал стратегию Киева по "деоккупации" Крыма. "Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии", - заявила Мария Захарова.

Любые попытки Киева "вернуть" Крым в состав Украины будут восприниматься в качестве агрессии против субъектов России. Там официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала очередной план Незалежной по "возвращению" полуострова.

Речь идёт об озвученной министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой инициативе, которая строится на трех "опорах". По словам министра, это стратегия "деоккупации", принятая Советом национальной безопасности и обороны Украины, инициатива "Крымская платформа" и "восстановлении международного права".

Можно с уверенностью сказать, что на таких шатких "опорах" долго не устоишь,

- отметила Мария Захарова.

Она добавила, что никакие стратегии по вредительству исподтишка, вроде санкций и водной блокады Крыма не помогут Украине вернуть доверие жителей полуострова. Более того, Москва рассматривает любые подобные попытки Киева, как угрозу в адрес России.

Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации,

- подчеркнула Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что участие стран и организаций в украинских проектах, вроде "Крымская платформа", будет восприниматься как недружественный шаг в адрес России, а также как посягательство на территориальную целостность страны.