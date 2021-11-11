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Украине рекомендовали брать пример с Азербайджана в подготовке к войне
11 ноября 2021, 15:45 • 154 • Политика
Незалежной требуется не только перевооружение, но и обновленный личный состав ВСУ
Украине нужно сначала оснастить армию современной техникой, а потом думать о войне с Россией. Об этом заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
Он пояснил, что сейчас силы России и Украины не равны, поэтому Киев не сможет противостоять Москве. В качестве примера он привел столкновение Еревана и Баку в Нагорном Карабахе прошлой осенью:
"Армяне Нагорного Карабаха были не готовы, потому что там остались советские подходы, техника, вооружение и так далее. А Азербайджан – это современное натовское вооружение, турецкое, израильское, XXI столетия. В этой войне победил современный подход",
– пояснил украинский генерал. Он рекомендовал Киеву учиться на чужих ошибках и срочно модернизировать Вооруженные силы Незалежной. При этом, по его словам, одной новой техники мало: нужно переучивать личный состав и настраивать военных на реальные боевые действия против живого противника.
"Нужно быть готовым к народной войне", – передает "Политнавигатор" призыв Романенко.
Ранее экс-лидер запрещенного в РФ экстремистского движения "Правый сектор*", недавно официально назначенный советником главнокомандующего ВСУ, Дмитрий Ярош призвал украинцев готовиться к войне и выступить добровольцами, когда позовет "Мать-Украина".
* Организация запрещена на территории РФ
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