Украине разрешили не платить России долги • 333 • Аналитика © AP Photo / Evgeniy Maloletka Британский суд принял решение в деле Pakistan International Airline Corporation (PIAC) vs Times Travel (UK) Ltd (дело "Таймс Тревел"), которое должно сыграть важную роль в изрядно затянувшемся российско-украинском споре по делу о евробондах на три миллиарда долларов, выпущенных Украиной и выкупленных Россией в декабре 2013 года, долг по которым Киев отказывается признавать.

В целом результат дела "Таймс Тревел" оказался благоприятным скорее для позиции России в трехмиллиардном споре. Но это не означает, что британская Фемида завтра объявит Украину проигравшей и заставит рассчитываться по долгам. Скорее, можно говорить разве что о том, что решение по делу "Таймс Тревел" автоматически не станет прецедентом, который позволил бы Украине уклониться от их уплаты. Итак, при чем тут дело "Таймс Тревел". Его суть, имеющая мало общего с российско-украинским спором, заключается в следующем. В 2008 году пакистанская авиакомпания PIAC заключила агентский договор с Times Travel (UK) Ltd (Times Travel), и агентство стало продавать авиабилеты компании. В первой половине 2012 года Times Travel и другие агенты PIAC инициировали судебные разбирательства с целью взыскания сумм, которые, по их мнению, PIAC задолжала им в качестве комиссионных. В сентябре 2012 года PIAC уведомила о прекращении существующих агентских договоров и предложила Times Travel заключить новый договор, содержавший отказ агентства от претензий по предыдущему договору. Times Travel приняло и подписало новый контракт. Но в 2014 году агентство подало иск о взыскании неуплаченных комиссионных платежей, которые, по его мнению, причитались ему в соответствии с предыдущим договором. Заодно утверждая — внимание! — что новый контракт был подписан агентством под принуждением. Украина же, в свою очередь, настаивает на том, что заем в три миллиарда долларов был получен ею от России тоже под принуждением. Собственно, уточнение некоторых аспектов правовой доктрины принуждения в английском праве и стало тем общим звеном между двумя спорами, на основании которого Верховный суд Великобритании летом прошлого года приостановил рассмотрение апелляции в российско-украинском споре до принятия решения по делу "Таймс Тревел". Самое время напомнить, что трехмиллиардный кредит был предоставлен Россией Украине еще в декабре 2013 года под пять процентов годовых на срок до 20 декабря 2015 года. Украинские евробонды были размещены на Ирландской фондовой бирже и выкуплены Россией за счет средств Фонда национального благосостояния. После случившегося на Украине в феврале 2014 года переворота в течение того же и большей части следующего года Киев добросовестно обслуживал этот долг — вплоть до проведения реструктуризации части своего государственного долга, в которой Россия участвовать отказалась. В декабре 2015 года Украина заморозила выплату и трехмиллиардного долга, и последнего купона на сумму 75 миллионов долларов. В феврале 2016 года The Law Debenture Trust Corp. (доверитель по выпуску украинских евробондов) в интересах России подал иск к Украине в Высокий суд Лондона. В марте 2017 года Высокий суд Лондона вынес решение по ускоренной процедуре в пользу России (обязал вернуть три миллиарда долга, 75 миллионов купонного платежа, по 674 тысячи долларов за каждый день просрочки плюс частично возместить судебные издержки), но дал Украине время на апелляцию. Украина подала ее в Апелляционный суд Англии, который к сентябрю 2018 года отклонил три из четырех доводов Украины, на основании которых она отказывалась платить долг. Но обязал провести полноценное разбирательство как раз в отношении аргумента о том, что Россия принудила Украину выпустить евробонды посредством "политического, экономического и финансового давления". В конце 2018 года обе стороны обжаловали решение Апелляционного суда в Верховном суде Великобритании: Россия — оспорив решение Апелляционного суда в целом и украинский довод о принуждении в частности, Украина — защищая три аргумента, отклоненные Апелляционным судом. После чего все застопорилось до рассмотрения дела "Таймс Тревел". И вот наконец стало известно, что суд принял сторону PIAC, отказав Times Travel в требовании о расторжении соглашения 2012 года со всеми вытекающими последствиями. По сути, суд не признал тогдашние действия PIAC в отношении агентства экономическим принуждением по причине отсутствия незаконных (недобросовестных) шагов. Однако радоваться и ожидать скорого принятия на основе этого прецедента решения в пользу России в российско-украинском споре, пожалуй, преждевременно. Уже хотя бы потому, что речь идет о Великобритании, которая умело затягивает рассмотрение простого спора в течение уже пяти с половиной лет. Кроме того, обращают на себя внимание рассуждения судей о законной и незаконной сторонах действий при принуждении к подписанию договора. В деле "Таймс Тревел", по мнению судей, отсутствовали незаконные угрозы и давление, а также предосудительные (недобросовестные) действия. При этом они склоняются к тому, что незаконным принуждение было бы, если бы угрожающая сторона создала или увеличила уязвимость стороны, которой угрожает, или же ее требования были недобросовестными. И размышления эти выводят простой по своей сути экономический спор на очень тонкий лед философских умозаключений чуть ли не о добре и зле. Да еще в стране, которая с легкостью придумывает такие фантастические сюжеты, как "дело Скрипалей", пребывает в серьезном экономическом и энергетическом кризисе и нуждается в отвлечении внимания населения от происходящего. Наиболее вероятный прогноз развития событий вокруг российско-украинского спора — продолжение затягивания его рассмотрения британским правосудием. Разумеется, не из-за любви к справедливости. Прежде всего речь идет о том, чтобы ненароком не развалить всю систему евробондов, базирующуюся на британском праве. Ведь совсем уж левое решение британского суда изрядно подорвет доверие к этому инструменту, что нанесет ущерб интересам самого королевства. Стоит также понимать, что и в случае принятия Верховным судом решения (когда бы это ни случилось) в пользу Украины, судебные разбирательства на этом не закончатся. Они вернутся в Высокий суд Лондона для рассмотрения вопроса "принуждения" по полноценной (а не укороченной) процедуре и затянутся на годы. Еще одна причина заключается в том, что общий долг Украины по этому займу с учетом платежей за просрочку уже к концу текущего года уверенно перевалит за 4,5 миллиарда долларов. Представляется невероятным, чтобы Лондон легитимизовал такой ее долг перед Россией, по крайней мере до тех пор, пока Киев находится под полным управлением Запада. Так что сериал "Британское правосудие" обещает затянуться надолго.







