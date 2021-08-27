Украине "выписали" обезболивающее: Жители Крыма выпустили резолюцию

Жители Крыма выпустили резолюцию, где подвели итог так называемой "Крымской платформы", организованной Киевом. Общественники полуострова "выписали" Украине обезболивающее. От фантомных болей.

По мнению крымских активистов, украинский "саммит" по Крыму - это не что иное, как проявление фантомных болей Украины, которая потеряла Крым.

В резолюции крымчан отмечается, что излечиться от таких болей Украина может и самостоятельно, "осознав историческую неизбежность возвращения Крыма в состав России".

При этом жители полуострова предупредили "энтузиастов" с Украины: любые попытки реализации объявленной Киевом стратегии "деоккупации" "в конечном счёте могут обернуться для Украины потерей собственной государственности".

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума жителей полуострова. Крымчане подавляющим большинством проголосовали за выход из состава Украины и возвращение в состав России.

На Украине по сей день считают, что есть вероятность вернуть полуостров. Однако в России давно поставлена точка в этом вопросе.