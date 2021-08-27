Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит ...
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разо...
В Киеве отдали приказ о подготовке наступления на Донбассе
Главная / Политика

Украине "выписали" обезболивающее: Жители Крыма выпустили резолюцию

27 августа 2021, 12:05  •  218 • Политика
Жители Крыма выпустили резолюцию, где подвели итог так называемой "Крымской платформы", организованной Киевом. Общественники полуострова "выписали" Украине обезболивающее. От фантомных болей.
По мнению крымских активистов, украинский "саммит" по Крыму - это не что иное, как проявление фантомных болей Украины, которая потеряла Крым.
В резолюции крымчан отмечается, что излечиться от таких болей Украина может и самостоятельно, "осознав историческую неизбежность возвращения Крыма в состав России".
При этом жители полуострова предупредили "энтузиастов" с Украины: любые попытки реализации объявленной Киевом стратегии "деоккупации" "в конечном счёте могут обернуться для Украины потерей собственной государственности".
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума жителей полуострова. Крымчане подавляющим большинством проголосовали за выход из состава Украины и возвращение в состав России.
На Украине по сей день считают, что есть вероятность вернуть полуостров. Однако в России давно поставлена точка в этом вопросе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





218
Источник
Похожие новости
27 августа 2021, 00:10
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
27 августа 2021, 00:10
На прощание Меркель из Украины выпустили истеричное послание
27 августа 2021, 06:35
"Убрать из публичной политики": Прогноз политолога о Поклонской сбылся в точности
27 августа 2021, 02:55
Жители Турции из-за Крыма напомнили министру о главном: "Мы не можем рисковать"
27 августа 2021, 04:45
Финский политолог: Запад перестал считать Украину своей колонией
27 августа 2021, 06:35
США несут новые потери: Число жертв взрывов в Кабуле стало трёхзначным
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 августа 2021, 00:10
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
27 августа 2021, 00:10
На прощание Меркель из Украины выпустили истеричное послание
27 августа 2021, 06:35
"Убрать из публичной политики": Прогноз политолога о Поклонской сбылся в то...
27 августа 2021, 02:55
Дочери казненного президента, подарившего Афганистану "золотой век", предуп...
27 августа 2021, 02:55
Жители Турции из-за Крыма напомнили министру о главном: "Мы не можем рисковать&q...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 августа 2021, 06:30
От участия в «Крымской платформе» отказалась одна страна. Украина утверждает, что из-за России
26 августа 2021, 00:20
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разочарования: "Каша в голове!"
21 августа 2021, 09:25
"Русские великаны-обжоры обгоняют!": Американские генералы кричат и плачут
26 августа 2021, 13:10
Поставили ультиматум: кто заставил украинцев отказаться от эвакуации из Афганистана на самолетах РФ
25 августа 2021, 06:55
"Как нам разделить Украину?": Тридцать лет "незалежности" и грядущий распад
22 августа 2021, 12:55
В Германии оценили поведение Путина на встрече с Меркель
22 августа 2021, 16:35
Меркель и Зеленский сделали совместные заявления по итогам встречи в Киеве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.