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Украине "выписали" обезболивающее: Жители Крыма выпустили резолюцию
27 августа 2021, 12:05 • 218 • Политика
Жители Крыма выпустили резолюцию, где подвели итог так называемой "Крымской платформы", организованной Киевом. Общественники полуострова "выписали" Украине обезболивающее. От фантомных болей.
По мнению крымских активистов, украинский "саммит" по Крыму - это не что иное, как проявление фантомных болей Украины, которая потеряла Крым.
В резолюции крымчан отмечается, что излечиться от таких болей Украина может и самостоятельно, "осознав историческую неизбежность возвращения Крыма в состав России".
При этом жители полуострова предупредили "энтузиастов" с Украины: любые попытки реализации объявленной Киевом стратегии "деоккупации" "в конечном счёте могут обернуться для Украины потерей собственной государственности".
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума жителей полуострова. Крымчане подавляющим большинством проголосовали за выход из состава Украины и возвращение в состав России.
На Украине по сей день считают, что есть вероятность вернуть полуостров. Однако в России давно поставлена точка в этом вопросе.
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