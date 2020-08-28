Украине пророчат появление параллельного государства с властью полевых командиров и предводителей вооруженных группировок

На Украине следует срочно заняться вопросом «реинкарнации железного Феликса», в противном случае, страну ждет крайне неблаговидный сценарий с параллельным государством, которым будут управлять вооруженные полевые командиры.Об этом предупредил украинскую власть журналист Евгений Хурсин, комментируя обстрел автобуса с активистами организации Ильи Кивы «Патриоты – За жизнь» на трассе Киев-Харьков.«Кто бы что не говорил, но совершенно очевидно, что полная дичь, это Сомали в худшие годы. Некоторые тут вспоминают 90-е. Так вот в 90-е хоть какие-то относительные правила были, а тут подросли люди, у которых нет ни правил, ни стопов.Те кто должны бороться с беспределом, фактически ему потакают. Очень забавно выглядит и заявление самого министра МВД и его замов. Все опять демонстративно делают вид, что не понимают, что происходит. Кто к кому имеет отношение и кто за кем стоит. Слава Богу никого не убили. Но это пока», - отметил журналист в соцсети.Необходимы срочнейшие меры по обузданию распоясавшихся группировок, иначе в стране появится параллельное государство, предупреждает он.«Если не возродить нечто подобное УБОП и ЧК нас ждут очень интересные и страшные времена. Реинкарнация Железного Феликса стучится в наши и двери и ее надо срочно запускать. Власти это нужно сделать хотя бы из чувства самосохранения, потому что если и дальше делать вид, что не понимаешь, что происходит, и не называть вещи своими именами, в итоге можно не только утратить монополию на насилие, которая уже фактически потеряна, а получить в итоге прямо внутри страны параллельное государство с властью полевых командиров и предводителей вооруженных группировок. ДумайТе. Что-то ДелайТе», - заявил Хурсин.Напомним, что президент Владимир Зеленский уже отреагировал на расстрел автобуса в Харьковской области, заявив, что виновные должны понести наказание.Ранее украинский правозащитник Владимир Чемерис призвал принимать меры по прекращению нацистского террора на Украине и призвал запретить нацистские группировки.