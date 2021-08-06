Украине пророчат новый майдан: В Киеве заявили об угрозе дефолта

Украинский политик Евгений Мураев пророчит новый майдан в стране. Экс-депутат уверен, что страна может в одно мгновение оказаться в состоянии дефолта.

По словам Мураева, его страна полностью контролируется Соединёнными Штатами Америки. Он отметил, что именно под контролем Вашингтона находятся Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро Украины, антикоррупционный суд и непосредственно правительство.

"Теперь они вообще отбирают всех специалистов в судебную систему", - сказал он в эфире украинского телевидения.

Мураев уточнил, что, по сути, США управляют Украиной при помощи своих "иностранных экспертов", которые формируют институты власти. При всём этом Киев находится в жёсткой зависимости от Международного валютного фонда (МВФ). Если МВФ откажется от кредитной программы, Украину ждёт мгновенный дефолт, что приведёт к новой революции.

Он также отметил, что в таком случае украинцы ощутят резкий подъём цен на энергоносители и товары в целом, пенсии станут по $4, и тогда уже никто не станет молчать.

"Это будет революция. Выйдут миллионы людей на улицы сразу", - объяснил он.