|
Украине пророчат новый майдан: В Киеве заявили об угрозе дефолта
06 августа 2021, 09:00 • 336 • Политика
Украинский политик Евгений Мураев пророчит новый майдан в стране. Экс-депутат уверен, что страна может в одно мгновение оказаться в состоянии дефолта.
По словам Мураева, его страна полностью контролируется Соединёнными Штатами Америки. Он отметил, что именно под контролем Вашингтона находятся Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро Украины, антикоррупционный суд и непосредственно правительство.
"Теперь они вообще отбирают всех специалистов в судебную систему", - сказал он в эфире украинского телевидения.
Мураев уточнил, что, по сути, США управляют Украиной при помощи своих "иностранных экспертов", которые формируют институты власти. При всём этом Киев находится в жёсткой зависимости от Международного валютного фонда (МВФ). Если МВФ откажется от кредитной программы, Украину ждёт мгновенный дефолт, что приведёт к новой революции.
Он также отметил, что в таком случае украинцы ощутят резкий подъём цен на энергоносители и товары в целом, пенсии станут по $4, и тогда уже никто не станет молчать.
"Это будет революция. Выйдут миллионы людей на улицы сразу", - объяснил он.
Подпишитесь на нас
336
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 августа 2021, 23:15
|
31 июля 2021, 23:45
|
05 августа 2021, 00:00
|
31 июля 2021, 10:00
|
01 августа 2021, 18:05
|
02 августа 2021, 17:00
|
01 августа 2021, 14:25