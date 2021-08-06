Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Раде не скрывают: Осенью украинцев ждёт катастрофа
"Не нуждаемся в одобрительных кивках": Толстой выдал русский расклад О...
"Вглядитесь в Зеленского": Экс-премьер назвал причину провальной полит...
"Я не имел права на это": Спасённый русскими Кравчук заявил о своей &q...
Главная / Политика

Украине пророчат новый майдан: В Киеве заявили об угрозе дефолта

06 августа 2021, 09:00  •  336 • Политика
Украинский политик Евгений Мураев пророчит новый майдан в стране. Экс-депутат уверен, что страна может в одно мгновение оказаться в состоянии дефолта.
По словам Мураева, его страна полностью контролируется Соединёнными Штатами Америки. Он отметил, что именно под контролем Вашингтона находятся Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро Украины, антикоррупционный суд и непосредственно правительство.
"Теперь они вообще отбирают всех специалистов в судебную систему", - сказал он в эфире украинского телевидения.
Мураев уточнил, что, по сути, США управляют Украиной при помощи своих "иностранных экспертов", которые формируют институты власти. При всём этом Киев находится в жёсткой зависимости от Международного валютного фонда (МВФ). Если МВФ откажется от кредитной программы, Украину ждёт мгновенный дефолт, что приведёт к новой революции.
Он также отметил, что в таком случае украинцы ощутят резкий подъём цен на энергоносители и товары в целом, пенсии станут по $4, и тогда уже никто не станет молчать.
"Это будет революция. Выйдут миллионы людей на улицы сразу", - объяснил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





336
Источник
Похожие новости
06 августа 2021, 02:35
Проект Шойгу с переносом столицы из Москвы объяснили на примере бегущих олигархов
06 августа 2021, 00:45
Путающийся в словах Зеленский случайно повторил номер Галыгина
06 августа 2021, 07:10
"Выйдут миллионы людей": Украинцев предупредили о новой революции
06 августа 2021, 00:45
Зачем Литва попросила санкции против своего порта: План Вильнюса "разгадали" в Сети
06 августа 2021, 02:35
Китайцы оценили манёвр британцев против русских подлодок: Реванша не вышло
06 августа 2021, 00:45
"Это первая спичка": Зеленский заявил, что Россия ещё пожалеет о Крыме
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 августа 2021, 02:35
Проект Шойгу с переносом столицы из Москвы объяснили на примере бегущих олигархов
06 августа 2021, 00:45
Путающийся в словах Зеленский случайно повторил номер Галыгина
06 августа 2021, 07:10
"Выйдут миллионы людей": Украинцев предупредили о новой революции
06 августа 2021, 00:45
Зачем Литва попросила санкции против своего порта: План Вильнюса "разгадали"...
06 августа 2021, 02:35
Китайцы оценили манёвр британцев против русских подлодок: Реванша не вышло
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 августа 2021, 23:15
"Газпром" поставил Европу на паузу: Закачка голубого топлива прекращена
31 июля 2021, 23:45
Американцы призвали изгнать русских из космической гонки после инцидента на МКС
05 августа 2021, 00:00
"Не нуждаемся в одобрительных кивках": Толстой выдал русский расклад ОБСЕ
31 июля 2021, 10:00
Америка проиграла России главное состязание
01 августа 2021, 18:05
"Принимать первый удар не будем": Русских обвинили в провокациях в Чёрном море
02 августа 2021, 17:00
«Ещё плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада»
01 августа 2021, 14:25
"Бейте, Сара, бейте!": Спуск подлодки США на воду обернулся постыдным казусом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.