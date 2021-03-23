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Украине прилетел "бумеранг за Крым"
23 марта 2021, 22:10 • 285 • В мире
На Украине менее чем за 30 лет может появиться существенная нехватка питьевой воды. С таким прогнозом выступил председатель государственной экологической инспекции Андрей Малеванный. Журналистка Юлия Витязева оценила эти предположения и веско заявила: "Бумеранг за Крым".
Украинские власти, которые, по сути, годами пытались насолить Крыму, ограничивая полуостров различного рода блокадами, вскоре могут напороться на собственные грабли. Проблема заключается в питьевой воде.
Как заявил председатель государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, через несколько десятилетий Незалежная столкнётся с дефицитом питьевой воды.
Всё дело в том, что в воду сбрасывают опасные вещества, происходит засорение рек и загрязнение водоёмов. В результате к 2050 году перед страной встанет серьёзная проблема, убеждён Малеванный.
Как отметила журналистка Юлия Витязева в своём телеграм-канале, этот печальный для Украины прогноз - "бумеранг за Крым".
В самой Незалежной уже констатируют, что ситуация приближается к катастрофе. На данный момент в украинских реках уровень концентрации токсичных веществ в среднем в 30-40 раз превышает допустимую норму, а запасы чистой воды стремительно уменьшаются.
Малеванный добавил, что, по прогнозам Института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придётся импортировать питьевую воду.
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