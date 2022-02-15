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Украине приготовили опасную ловушку: Русский дипломат раскрыл детали

15 февраля 2022, 08:45  •  83 • Политика
Первый зампостпреда России при ООН Полянский высказал два предположения по возможному развитию событий на Украине. В наихудшем варианте США устроят для этой страны опасную ловушку с участием националистов, что может привести к непредсказуемым последствиям.
В Госдепе могут лелеять планы по организации провокаций на Украине, считает Дмитрий Полянский. Это наиболее опасный сценарий будущих событий в стране, заявил дипломат в интервью порталу Grayzone. По его мнению, заявления Вашингтона, нагнетающего истерию по поводу возможного "вторжения России", - не более чем отвлекающий манёвр.
"Я полагаю, что это отвлекающая операция для того, чтобы попытаться свести наши более важные озабоченности к некоторым незначительным проблемам, относящимся к Украине", - пояснил Полянский. Он отметил, что эти проблемы незначительны именно в масштабе безопасности России.
Но есть и более опасный сценарий, признал дипломат: не исключено, что США или их союзники задумали "какую-то провокацию с вовлечением украинских сил на линии соприкосновения", предупредил Полянский.
По его мнению, в провокации могут быть втянуты не только украинские военные, но и националисты, а также ультраправые добровольцы. И это наиболее опасный момент, считает эксперт, поскольку эти люди "не отчитываются перед Киевом и имеют своих собственных командиров и линию поведения". Контролировать таких бойцов украинские власти не смогут, уверен Дмитрий Полянский.

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