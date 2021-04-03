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Украине придётся сменить пластинку: Байдена уже не пронять "жертвой военной агрессии"

03 апреля 2021, 22:10  •  189 • Политика
Политолог Олеся Яхно полагает, что Украине нужно сосредоточиться на внутренних вопросах. По её мнению, играть на статусе "жертвы военной агрессии" страна бесконечно не может.
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит сконцентрировать усилия на решении внутренних проблем страны. Об этом заявила политолог Олеся Яхно.
Она считает состоявшийся диалог Владимира Зеленского с Джо Байденом "хорошим шагом". Правда, добавляет эксперт, статус "жертвы военной агрессии" нельзя использовать бесконечно.
Так или иначе, но Киеву придётся сменить пластинку. Тем более что, указала эксперт, Незалежной пора обратить внимание на внутренние проблемы, передают "Дни.ру".
По её мнению, "отомстить" России Киев может, подсуетившись вовремя в тот момент, когда Запад введёт новые санкции против Москвы.
Отметим, после разговора Зеленского с Байденом ситуация в Донбассе обострилась. Как стало известно, днём в субботу, 3 апреля, в результате обстрела с украинских позиций пятилетний ребёнок погиб, женщина получила травмы.

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